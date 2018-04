VIDEO Un nou caz de teroare imobiliară: „Încearcă prin toate metodele să mă intimideze. Poliţia este plătită de ei”

Ţiganii de mătase, aşa cum le spune romilor bogaţi din Timişoara, au reuşit să pună mâna pe sute de clădiri din oraş printr-o metodă arhicunoscută: terorizarea vecinilor. Metoda este, pe cât de simplă, pe atât de dramatică pentru victimele acestui gen de teroare imobiliară. Practic, romii cumpără un apartament şi prin presiuni, chiar violenţe fizice, ajung că îi determine pe vecini să îşi vândă apartamentele ca să scape de coşmar. Astfel, clanul de romi ajunge proprietar pe întreaga clădire.

Un astfel de caz este întâlnit pe strada Academician Alexandru Borza numărul 13. Un profesor universitar, proprietar al unui apartament în această clădire, susţine că este supus terorii de familiile de romi vecine. „Vor să mă scoată afară din casă. Încearcă prin toate mijloacele să mă intimideze. Din 2016 am depus opt plângeri la Poliţie, nu am primit niciun răspuns. Vreau să fie foarte limpede. Poliţia este plătită de ei. Domnul poliţist care răspunde de zona asta, domnul Nemţuţ, am suspiciunea foarte rezonabilă că acţionează ca agentul lor imobiliar”, a declarat Ion Codăescu, citat de sursadevest.ro.

La rândul său, Marieta Gherman susţine că la sfârşitul lunii martie a fost aşteptată în casa scării de o femeie de etnie romă care a luat-o la bătaie. Agresoarei i s-au alăturat alte două femei, una dintre acestea lovind-o pe Marieta Gherman cu un obiect tare în faţă. Femeia a avut nevoie de 10 zile de îngrijiri medicale. Membrii clanului de romi neagă acuzaţiile, dar mai multe imagini surprinse de camerele de supraveghere arată agresivitatea romilor.

Reprezentanţii Poliţiei susţin că în cazul de pe strada Academician Alexandru Borza au fost depuse plângeri de ambele părţi implicate în conflict, iar Poliţia a deschis mai multe dosare penale. „Poliţiştii Secţiei 1 Timişoara au în atenţie starea conflictuală dintre două familii. Părţile implicate au depus din anul 2015 şi până în prezent 15 sesizări penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ameninţare, şantaj, loviri şi alte violenţe, distrugere, hărţuire, tâlhărie, violare de domiciliu şi tulburarea ordiniţii liniştii publice. În prezent se efectuează cercetări sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Timiş Aurora Voicilă.