VIDEO Un membru al unui clan de romi, care s-a folosit de o relaţie de amor pentru a-şi „aranja” un rival, a fost arestat preventiv

Municipiul Lugoj, al doilea ca mărime din judeţul Timiş, a fost măcinat de-a lungul anului 2017 de scandaluri dintre clanurile de rromi, care au ajuns să tragă focuri de armă pe stradă. În urma acestor scandaluri, poliţiştii au efectuat în 28 iulie 2017 mai multe percheziţii, iar în casa lui Adam Căldăraş, zis Gutui, s-au găsit două pistoale cu glonţ.

Ancheta, care a inclus potrivit unor surse judiciare inclusiv realizarea unor teste ADN a scos la iveală faptul că armele au fost plasate în locuinţa lui Gutui de către Costa Căldăraş (41) de ani, zis Baloo. Surse apropiate clanului ţigănesc au declarat pentru „Adevărul” că Bloo a aflat că urmează să se facă percheziţii la casa lui Gutui, iar prin intermediul lui Repo, un tânăr de 20 de ani care se iubea cu una dintre fetele lui Gutui, a plantat armele în casa rivalului, astfel încât Gutui să fie „umflat” de Poliţie.

„Din investigaţiile şi expertizele efectuate, poliţiştii au constatat că cele două arme (n.r. găsite în casa lui Gutui) ar aparţine unui alt bărbat, de 41 de ani. Totodată, poliţiştii au stabilit că bărbatul de 41 de ani, prin intermediul unui tânăr de 20 de ani, ar fi plasat cele două arme în locuinţa respectivă, cu scopul de a induce in eroare organele judiciare. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de nerespectarea regimului armelor şi munitiilor şi inducerea in eroare a organelor judiciare”, au transmis poliţiştii.

Costa Căldăraş, zis Baloo, fratele acestuia, Popescu Ioan, zis Turculeţ, şi tatăl lor Titus Căldăraş, zis Ghiţă, sunt indicaţi de romii din Lugoj ca fiind capul răutăţilor şi sursa scandalurilor dintre clanurile ţigăneşti din oraş. Pe Facebook, membrii clanului Căldăraş postează filmuleţe în care, vorbind ţigăneşte, îşi ameninţă rivalii. O înregistrare intrată în posesia „Adevărul” îl arată pe Popescu Ioan, zis Turculeţ, lăudându-se că deţine „armament fără autorizaţie”.