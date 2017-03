Tranzacţia începutului de an în Sănătate. Cel mai mare spital privat din Vestul ţării a fost vândut

Implicat în două anchete penale, una pentru trafic de ovule şi una pentru decontări fictive, Spitalul Athena din Timişoara, cel mai mare spital privat din Vestul ţării, inaugurat în 2010 în urma unei investiţii de 12 milioane de euro, a intrat în 2014 în insolvenţă, iar ulterior în faliment. Ajuns în posesia Banc Post, spitalul a fost scos la vânzare şi cumpărat de patronul Constructim, Lucian Perescu. După achiziţia spitalului de către Perescu, atât Primăria Timişoara, cât şi Spitalul Judeţean Timişoara s-au arătat interesate de achiziţia spitalului pentru realizarea unei maternităţi.

Chiar dacă, potrivit surselor „Adevărul”, preţul pe care erau dispuse să îl ofere autorităţile judeţene şi cele locale era mai mare, spitalul a fost vândut unei firme private. E vorba de firma care deţine în momentul de faţă spitalul privat Premiere, cea mai renumită maternitate privată din Vestul ţării. Surse apropiate tranzacţiei au declarat că spitalul este funcţional, urmând ca cel târziu la începutul lunii mai, în funcţie de obţinerea avizelor, spitalul să poată fi deschis.

Achiziţia îi va permite Spitalului Premiere să se extindă de la 22 de paturi şi 950 mp, cât are în prezent, la peste 130 de paturi şi 5.000 mp. Surse apropiate tranzacţiei au mai declarat că noul spital Premiere, deschis în clădirea fostului spital Athena, va oferi, pe lângă maternitate, şi servicii medicale generale.

Contactat de „Adevărul”, primarul Timişoarei, Nicolae Robu a declarat că primăria era interesată să cumpere spitalul, dar discuţiile nu au putut avansa pentru că „domnul Perescu a spus la un moment dat că are un angajament de onoare cu cineva”. „El a spus că nu are contract scris, dar are un angajament şi că dacă aceia nu plătesc până la un anumit termen, spitalul devine din nou vandabil”, a declarat primarul Nicolae Robu. În condiţiile în care tranzacţia a fost realizată, transformarea fostului Spital Athena într-o maternitate de stat ultramodernă a eşuat.