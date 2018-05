Primarul Timişoarei acuză Continental Anvelope că a încercat să „ungă“ cu bani  eliberarea unei autorizaţii: „Ăştia sunt oameni serioşi?”

Acuzată de timişoreni în repetate rânduri că poluează din cauza mirosului puternic de cauciuc, fabrica de cauciucuri Continental Anvelope Timişoara a intrat într-un conflict fără precedent cu primarul Timişoarei, Nicolae Robu. Totul a început după ce edilul a anunţat, într-o conferinţă de presă susţinută la partid că fabrica de cauciucuri se pregăteşte de extindere şi vrea să ceară părerea cetăţenilor pe acest subiect.



Peste 80 la sută dintre cei 10.000 de repondenţi ai unui sondaj iniţiat pe Facebook de Nicolae Robu s-au declarat împotriva extinderii fabricii. „Noi nu o să dăm autorizaţie pentru asemenea extindere. Am şi sprijinul cetăţenilor. Eu altfel pot să mă opun dacă am cetăţenii de partea mea sau dacă le dau posibilitatea celorlalţi să spună: «E o toană a lui Robu. Are Robu ceva cu noi, este superecologist»”, a declarat Robu.

După declaraţiile prin care anunţa că nu va aproba extinderea fabricii de caucicuri, reprezentanţii Continental Automotive au venit cu precizări în care au arătat că extinderea pe care vor să o facă este doar o recompartimentare pentru eficientizarea producţiei. Marţi dimineaţa, reprezentanţii Continental Anvelope au organizat o conferinţă de presă în care au explicat ce vor să facă, susţinând că au certificat de urbanism aprobat şi aviz de la Agenţia pentru Protecţia Mediului.

„Continental Anvelope Timişoara nu îşi va mări volumul de producţie. Am depus la Primăria Timişoara cereri de autorizare pentru demolare şi reconstrucţie hală, avizate pozitiv de autorităţile locale. Hala nou construită va fi folosită pentru stocarea semicomponentelor şi pentru recompartimentarea si eficientizarea productiei la volumul de productie actual, fără impact asupra mediului. Vreau să subliniez faptul că prin aceste investiţii volumul de producţie al fabricii nu va creşte“, a declarat Sorin Samonid, directorul general Continental Anvelope Timişoara.

Acuzaţii grave din partea primarului Robu

În conferinţa de presă susţinută marţi la primărie, Nicolae Robu a declarat că intenţiile Continental Anvelope exprimate public sunt contrare documentelor depuse la primărie. Nicolae Robu susţine că fabrica a solicitat un certificate de urbanism pentru „construirea unei noi hale industriale” şi primăria a eliberat certificate de urbanism pentru hală industrială, numai că în momentul în care s-a depus dosarul pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie, s-a constatat că la etajul unu al noii hale este prevăzută montarea unei „instalaţii de spray-ere”.



„Sray-erea se face, după câte ştiu eu, cu substanţe chimice. Nu se face cu apă sfinţită. Ce tupeu trebuie să ai ca după ce tu ceri o autorizaţie de construcţie pentru o hală în care se amenajează o instalaţie de spray-ere, să spui în comunicat de presă că măsurile pe care lei iei sunt o continuare a măsurilor de reducere a poluării? Ăştia sunt oameni serioşi? Fac de ruşine brandul Continental”, a declarat Robu, care a recunoscut că nu s-a consultat cu niciun expert pentru a verifica ce presupune acea instalaţie de spray-ere. „Eu asum să nu fiu de acord cu astfel de lucruri”, a spus Robu.

Primarul a recunoscut că nu ştie exact ce presupune instalaţia de spray-ere pe care vrea să o construiască Contientanl, dar „fiind vorba de o instalaţie de spray-ere, este clar că vorbim despre o investiţie care nu are cum să nu polueze”. „Cer studiu de impact. Dacă se poluează chiar sub nivelul permis, noi nu suntem de acord pe raza Timişoarei”, a spus Robu, care le-a adus acuzaţii grave celor de la Continental Anvelope, subliniind aprecierea care o poartă „surorii” Continental Automotive, la care lucrează aproximativ 3.000 de ingineri în domeniul IT.

Nicolae Robu a afirmat în conferinţa de presă că la o zi după ce a anunţat că va face sondaj pentru a-i întreba pe cetăţeni dacă sunt de acord cu extinderea fabricii de cauciucuri, reprezentanţii din România ai companiei l-au căutat la primărie pentru a discuta despre sponsorizarea Asociaţiei Timişoara Capitală Europeană a Culturii.

„Vin (n.r. reprezentanţii Continental Anvelope) după aceea, a doua zi, şi îmi cer o întrevedere de o oră ca să stabilim cum să susţină proiectul Timişoara Capitală Europeană Culturală. Ei cred că Timişoara e de vânzare!? Nici nu stau de vorbă. Acum s-au trezit să sprijine proiectul Timişoara Capitală Europeană Culturală, când văd în ce situaţie au ajuns? Ăştia sunt oameni serioşi? Un proiect atât de frumos, Capitală Culturală, nu trebuie murdărit cu sponsorizări contra concesii pentru investiţii poluatoare”, a declarat Robu. Întrebat dacă a perceput gestul ca pe o tentativă de cumpărare, Robu a răspuns: „Da. Aşa l-am perceput”. „Ca pe un gest de prost gust”, a completat edilul.

Continental Anvelope: „Nu am solicitat niciodată vreo concesie ca urmare a sprijinului oferit”

În urma afirmaţiilor primarului, „Adevărul” le-a solicitat reprezentanţilor Continental Anvelope un punct de vedere. Reprezentanţii companiei germane nu au negat întrevederea solicitată primarului, afirmând că sprijină proiectul Timişoara Capitală Europeană a Culturii încă de anul trecut.



„Continental a început să sprijine proiectul Timişoara Capitală Europeană Culturală încă de anul trecut. Continental Anvelope a contribuit la evenimentul Cirkus Cirkor cu suma de 20.000 euro, printr-un contract de sponsorizare încheiat cu Asociaţia Timişoara Capitală Culturală. Mai mult decât atât, Continental Anvelope Timişoara, alături de Continental Automotive, în parteneriat cu Primăria Timişoara, a demarat proiectul Continental wi-fi, prin care în trei pieţe din centrul oraşului (Piaţa Victoriei, Piaţa Libertăţii şi Piaţa Unirii) este oferită conexiune wi-fi de internet în mod gratuit pentru utilizatori. Acest proiect se întinde pe o perioadă de trei ani şi reprezintă un pas în direcţia promovării ideii de smart city în contextul 2021. Compania doreşte să continue colaborarea cu autorităţile şi să sprijine proiectul Timişoara Capitală Culturală Europeană. Nu am solicitat niciodată vreo concesie ca urmare a sprijinului oferit. Am solicitat o întrevedere municipalităţii pe marginea acestui subiect fără a cere orice fel de avantaje. Susţinerea companiei faţă de acest proiect a început încă de anul trecut”, au transmis reprezentanţii Continental Anvelope, care au subliniat din nou că investiţia pe care vor să o facă nu este una poluantă.