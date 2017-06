Pe urmele lui Francesco Illy, inventatorul espressorului modern şi al brandului Illy: în ce casă a locuit acum 100 de ani la Timişoara

Casa Illy din Timişoara FOTO Ştefan Both





Francesco Illy, inventatorul brandului Illy şi al espressorului modern, s-a născut în 17 octombrie 1892, în cartierul timişorean Iosefin. Casa din Piaţa Scudier nr.2 (azi bulevardul Carol) a fost dărâmată în 1898, atunci când Illy avea şase ani. Tatăl lui Francesco (pe atunci Ferencz), János Illy, a trebuit să caute o altă locuinţă. Iniţial s-au mutat într-o casă de pe actuala stradă Al.Odobescu, însă nu au stat prea mult nici acolo. Într-un final, au ajuns într-o casă aflată pe strada Tirolului nr. 6 (adresa de atunci), din cartierul timişorean Elisabetin. Familia Illy avea şi un atelier de tâmplărie. Faptul că familia s-a mutat la această adresă a fost confirmată pornind de la o descoperire a timişoreanului Benjamin Neurohr. Străbunicii şi bunica lui au locuit în chirie la familia Illy, iar el a moştenit de la bunici 18 cărţi poştale, toate primite de Ferencz Illy. „Străbunicul meu, Wendelin Burghardt, a fost un poliţist important în oraş. El s-a mutat cu soţia şi cu fiica, în chirie, la Illy. Bunica mea s-a născut în 1906. Pe la 1915, când avea vreo nouă ani, a primit de la părinţii lui Illy nişte cărţi poştale, să e joace. Am descoperit aceste cărţi poştale într-un joc de societate de tip «Nu te supăra frate». Bunica a tăiat din aceste cărţi poştale tot felul de motive. Citind pe spatele acestor cărţi poştale, mi-am dat seama că toate aceste cărţi poştale erau adresate aceleiaşi persoane: în ungureşte, Feri Illy, în germană - Franz Illy. Unele cărţi poştale sunt întregi, altele sunt tăiate în bucăţi, pentru joc. Unele sunt scrise în litere gotice, altele în litere latineşti, unele sunt în germană, altele în maghiară. Bunica mi-a povestit că acele cărţi poştale erau primite de un om de afaceri care a plecat la Trieste, în Italia. Am descoperit printre vederi şi unele care nu aveau adresa directă de pe strada Tirolului, ci purta adresa regimentului în care era regimentat Illy“, a spus Benjamin Neurohr. Discuţia cu bunica despre vederi a avut loc prin anii 1981-1982, îşi aminteşte Neurohr. Habar nu avea atunci cine fusese Illy.



„Acum zece ani, când stăteam la o terasă, am primit cafea Illy. Atunci am făcut legăturile, am început să cercetez, să citesc despre această familie. În 2011, când a apărut prin ziarele de la noi că Illy era de aici, ştiam deja multe lucruri“, a declarat Benjamin Neurohr.





Timişoreanul a încercat să ia legătura cu Andrea şi Riccardo Illy, nepoţii lui Francesco Illy, care conduc compania Illy din Italia, însă nu a primit niciun răspuns. A avut succes însă în cazul lui Francesco Illy, al trelea nepot, care trăieşte în Elveţia.





„Am avut o corespondenţă pe mail cu Francesco. El se ocupă, în Elveţia, tot cu cafea. Are firma sa, care se numeşte Amici. I-am trimis copii după aceste cărţi poştale şi a fost încântat. A spus că ar putea să viziteze Timişoara, oraşul unde s-a născut bunicul său şi unde nu a fost niciodată“, a mai declarat Benjamin Neurohr.



Cui aparţine casa acum

Adresa de pe vechile vederi, Tirolergasse sau Tirol utca nr. 6, în ziua de azi este strada Ciprian Porumbescu nr. 110. Cu ajutorul istoricului local Ioan Szekernyes, jurnaliştii „Adevărul“ au descoperit casa în care a locuit Francesco Illy până la momentul în care a decis să plece la Viena, iar de acolo la Trieste.

„Consultând vechile hărţi ale Timişoarei şi lista cu adresele vechi, se poate vedea că strada Tirolului este actuala stradă Ciprian Porumbescu. Numerotarea străzii începea din partea opusă faţă de cum este astăzi. Numărul unu nu era dinspre Piaţa Bălcescu, cum este azi, ci dinspre calea Şagului. Din cercetările mele, am descoperit că iniţial familia Illy a stat înainte pe Hollo utca, astăzi strada Odobescu. În locul acelei case s-a construit fabrica de panglici. Spre norocul nostru, nu s-a demolat şi casa în care a locuit până la plecarea din Timişoara. Se mai află şi partea în care familia avea atelierul de tâmplărie. Familia a continuat afacerea în Timişoara, firma lor se numea Illy Testverek“, a declarat istoricul Ioan Szekernyes.









Casa Illy aparţine astăzi unei familii de romi din Timişoara. Jurnaliştii „Adevărul“ au încercat să discute cu ei, însă au aflat că proprietarii locuiesc în Germania.

„Geamurile şi jauluzelele sunt încă cele originale. În partea de jos este deja modificată, geamurile de la pivniţă au fost înlocuite. Dar nu cred că vor să dărâme casa. Cert este că trebuie să se pună o plăcuţă care să arate că aici a locuit Illy. O asociaţie sau o fundaţie trebuie să facă o solicitare la Primărie“, a mai afirmat Szekernzyes.

Illy s-a stabilit la Trieste după primul Război Mondial





După şcoala elementară urmată la Liceul Piarist din Timişoara, Illy a absolvit şcoala profesională. La 22 de ani, s-a înrolat ca ofiţer în armata austro-ungară şi a plecat în Primul Război Mondial.

După război, Illy s-a stabilit la Trieste, în Italia. La finalul anilor ’20, Francesco s-a căsătorit cu Vittoria (care a fost consulul Ungariei la Trieste) şi au avut doi copii, Ernesto şi Hedda. La Triste s-a angajat la Hausbrandt, o firmă locală care se ocupa cu prepararea şi comercializarea cafelei.





După o primă experienţă de întreprinzător cu o companie producătoare de cafea, Emax, a fondat, în 1933, Illy Caffe.

În 1935 şi-a brevetat invenţia, espressorul de cafea. După moartea sa, în 1956, compania a fost preluată de fiul său, Ernesto, care a trăit până în anul 2008. Astăzi, compania de la Triste este condusă de Andrea şi Riccardo Illy, nepoţii lui Francesco Illy.