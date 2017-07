„Mariţa” şi „Ouăle lui Tarzan”, la Ceau, Cinema!, singurul festival de film din România care are loc într-o comună

În premieră la Timişoara şi doar la a doua proiecţie din România, „Ouăle lui Tarzan”, cel mai nou documentar al cunoscutului regizor Alexandru Solomon, va putea fi de asemenea văzut la Ceau, Cinema!

Proaspăt inclus în secţiunea competiţională „East of the West” a Festivalului de Film de la Karlovy Vary, unde a câştigat Marele Premiu al Juriului Fedeora, „Mariţa” îl are în centru pe tânărul Costi (Alexandru Potocean). Sătul de propriile probleme de cuplu, i se face brusc dor de poveştile tatălui său (Adrian Titieni). Astfel se hotărăşte să treacă pe la el şi să meargă împreună de sărbători la mama şi fraţii lui, cu toate că niciunul dintre ei nu-şi dorise asta.

La proiecţia din 22 iulie vor lua parte producătoarea filmului, Ada Solomon, şi interpretul principal, actorul Alexandru Potocean, membru al juriului Ceau, Cinema!

Acţiunea din „Ouăle lui Tarzan”, prezentat recent de asemenea la Karlovy Vary, are loc în Suhum, capitala Abhaziei, o mică republică nerecunoscută oficial, aflată pe malul oriental al Mării Negre. Pe o colină deasupra oraşului se întinde parcul unui institut medical de cercetare pe maimuţe, înfiinţat de sovietici în anii ‘20. Legenda spune că a fost iniţiat pentru crearea unui hibrid între om şi maimuţă.

La discuţiile de după proiecţia-eveniment vor participa doi dintre invitaţii speciali ai ediţiei din acest an, regizorul Alexandru Solomon şi producătoarea Ada Solomon.

În parteneriat cu One World Romania, Ceau, Cinema! va programa totodată două dintre documentarele de succes ale ultimei ediţii a prestigiosului festival din Bucureşti.

Premiat la mai multe festivaluri internaţionale, „Un film autist normal” („Normal Autistic Film”, 2016), al regizorului ceh Miroslav Janek, explorează lumile a cinci copii diagnosticaţi cu autism în diverse forme şi grade.

Realizat de Christian Krönes, Olaf S. Müller, Roland Schrotthofer şi Florian Weigensamer, „O viaţă germană” („A German Life”, 2016), coproducţie Austria-Germania, se bazează pe un tulburător interviu, realizat în alb-negru, cu Brunhilde Pomsel, fostă secretară a lui Joseph Goebbels, ministrul nazist al propagandei. Proiecţie posibilă cu sprijinul Consulatului Republicii Federale Germania la Timişoara.

Cea de-a patra ediţie a festivalului Ceau, Cinema! va avea loc în perioada 20-23 iulie la Timişoara şi Gottlob, prima localitate rurală cu cinematograf modernizat din România.

"Prima ediţie Ceau, Cinema! A fost foarte de buzunar. S-a şi desfăşurat într-un spatiu foarte mic În ediţia a doua a crescut mult, iar a treia ediţie nu a mai fost de buznar, din punct de vedere al programului. A rămas de buzunar din punct de vedere al resurselor, însă organizatorii încearcă să pună presiune pe agenda edilor şi politicienilor pentru că publicul doreşte să vadă film european de calitate.