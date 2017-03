JazzTM 2017 anunţă încă o premieră. Artista americană China Moses va concerta la Timişoara VIDEO

China Moses este fiica legendarei DeeDee Bridgewater, care a concertat anul trecut la Timişoara, la JazzTM, şi a regizorului Gilbert Moses, pionier al teatrului afro-american.

A păşit încă din copilărie în lumea muzicii şi a teatrului. La 16 ani, în 1996, a lansat primul său single, Time, a cărui videoclip a fost regizat de Jean-Baptiste Mondino. Au urmat trei albume „China”, „On Tourne en Rond”şi „Good Lovin”, care au transformat-o într-o adevărată forţă a scenei r'n'b din Franţa.



Artista a lucrat cu artişti precum DJ Mehdi, Diam’s, Karriem Riggins, Guru, Anthony Marshall.

Împreună cu Raphaël Lemonnier, backing singer-ul Camillei, artista a creat un show numit "Gardenias For Dinah", un tribut pentru idolul lor, Dinah Washington.

Tot ea a fost sursa de inspiraţie pentru albumul „This one's for Dinah", lansat în 2009 la labelul Blue Note.

După turneul mondial care au adus-o pe scene din Europa, India, Liban, Canada şi Japonia, artista împreună cu Lemonnier au lucrat la următorul album, ”Crazy blues”, album dedicat marilor cântăreţe de blues şi jazz, care au influenţat-o şi inspitat-o pe Moses, ea lucrând la acesta şi ca producător.

Pe lângă o carieră muzicală, artista are şi o cariară în televiziune, colaborând cu posturi precum MCM sau MTV France. În 2011 s-a alăturat şi echipei celui de-al optulea sezon din Le Grand Journal al Canal+ şi tot în acel an a prezentat show-ul Made in China, la Jazz Radio.







A urcat pe scenă alături de mama ei cu mai multe ocazii, acompaniată de orchestrele Deutsch Filmorchester Babelsbers şi WDR Big Band.







Până acum, JazzTM 2017 are, pe lângă China Moses, încă trei concerte anunţate: Chick Corea Elektric Band, Miles Mosley feat. The West Coast Get Down şi Bill Laurance.



Festivalul se va desfăşura la Timişoara, în perioada 30 iunie - 2 iulie 2017. Cea de-a cincea ediţie a festivalului va avea trei scene în aer liber: în Piaţa Victoriei, în Parcul Castelului şi în Parcul Civic.