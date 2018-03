FOTO Procesiunea de Florii a catolicilor, anulată pentru prima dată după Revoluţie. Slujba din Dom a fost perturbată de muzica din piaţă

Semimaratonul Sport Guru Timişoara 21K, organizat duminică la Timişoara a făcut ca mai multe străzi să fie blocate. Printre ele şi strada Augustin Pacha, acolo unde se află Episcopia Romano-Catolică.

Din cauza evenimentului sportiv, nu s-a putut ţine tradiţionala procesiune de Florii, care trebuie să se desfăşoare pe ruta de la episcopie la Domul din Piaţa Unirii. Mai mult, slujba din biserica romano-catolică a fost deranjată de muzica din piaţă. De asemenea, cei de la Episcopia Romano-Catolică au fost revoltaţi de amenajarea toaletelor ecologice şi tomberoane de gunoi, pe faţada principală a Domului.

“Duminică 25 martie 2018, în solemnitatea Floriilor după calendarul romano-catolic, întregul areal dintre Str. Augustin Pacha, Piaţa Unirii şi Str. Radu Negru au fost blocate de organizarea unei manifestări sportive, fără ca riveranii, în special instituţii de cult, să fie consultate în acest sens. Din păcate, anul acesta, pentru prima dată în perioada post-decembristă, procesiunea tradiţională de Florii, ce avea loc an de an între Str. Augustin Pacha nr. 4 şi Domul Romano-Catolic din Piaţa Unirii nu a putut avea loc. În plus, datorită zgomotului emis de difuzoarele foarte puternice utilizate la manifestarea sportivă, Sfânta Liturghie celebrată în interiorul Domului a fost grav deranjată pe întreaga ei desfăşurare. Toalete ecologice şi tomberoane de gunoi au fost montate pe faţada principală a Domului şi pe cea laterală (str. Radu Negru), pe unde au loc de obicei toate intrările la Liturghiile episcopale, fapt incompatibil cu nici un fel de lăcaş de cult, cu atât mai mult cu Domul, cel mai vechi simbol religios, arhitectonic şi cultural al Timişoarei modern”, au transmis cei de la Episcopia Romano-Catolică Timişoara, pe pagina oficială de Facebook.











Nicolae Robu, primarul Timişoarei, regretă cele întâmplate, însă spune că nu s-ar fi ajuns aici dacă Episcopia se adresa Comisiei de Ordine Publică pentru procesiune.„Este regretabil că s-a ajuns aici. Noi am avut, avem şi vrem să avem şi pe viitor relaţii excelente cu Episcopia Romano-Catolică. A fost o scăpare, la care nu s-ar fi ajuns dacă Episcopia se adresa, cum cere legea, Comisiei de Ordine Publică pentru procesiune. S-ar fi aprobat traseul, evident, şi-atunci s-ar fi avut grijă să nu se suprapună cu crosul”, a declarat Nicolae Robu, pentru siteul Opiniatimisoarei.ro.