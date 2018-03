FOTO Maşinile americane Nash în Timişoara interbelică. „Cele mai bune automobile! În România sunt peste 2.000 de proprietari“

Maşina americană Nash era una dintre mărcile mai puţin cunoscute care circulau în România interbelică. Cu toate acestea, şi pe vremea acea reclama era sufletul comerţului.

“Nash este cea mai bună dintre maşini. Trei tipuri diferite, cu motoare cu şase cilindri: Standard Six, cu motor cu supape laterale, Advanced Six şi Special Six, cu motor cu supape în bloc. Pentru toare cele trei tipuri, arboreal motorului are şapte coturi. Reprezentanţa prin Banat: Societatea comercială R.Sartor&Co”, scria un anunţ publicat în ziarul Temesvari Hirlap. Era reclama la maşina americană Nash, care erau importate la Timişoara începând din 1928, de firma R.Sartor&Co, care pentru următorii zece ani avea să fie reprezentantul oficial al mărcii.





“Garajul Sartor, situate pe malul stâng al canalului Bega lângă Fabrica de Pălării, a fost cel mai mare atelier de întreţinere şi reparaţii pentru automobile, iar firma R.Rastor &Co era singura din oraş care organiza periodic licitaţii de automobile uzate, direct la sediu”, a scris Vlad Capotescu, în “Automobilele în Timişoara interbelică”.

Un automobil Nash în centrul Timişoarei



În 1929, o nouă reclamă la Nash, tot în Temesvari Hirlap, spunea: “Cele mai bune automobile! Este dovedit că în România sunt peste 2.000 de proprietari de automobile Nash. Prin excelenţă, noul tip 1929 are aprindere dublă şi şasiu nou”.

Un Nash Six sedan din 1929, înregistrat cu numărul 154-Tms, parcat în faţa cinematografului Capitol.



În anul 1929, în Timişoara erau înregistrate 18 automobile Nash.