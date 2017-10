FOTO Duminica în care a murit solidaritatea timişoreană. „Mulţumim celor de pe terase, vă iubim la fel de mult ca pe guvernanţii care ne conduc“

Un gest unic al comunităţii muzicale din Timişoara, care şi-au dat mâinile pentru un concert umanitar, a rămas fără ecoul scontat.



Artiştii din 14 formaţii, de la cei mai tineri- de la 14 ani, la cei consacraţi - la 70 de ani, au decis să concerteze pe gratis, cu gândul că timişorenii vor fi bucuroşi să plătească 50 de lei pe bilet, pentru un gest nobil. Banii urmau să ajungă la două spitale afectate de furtuna din 17 septembrie (Clinica de Cardiologie şi Clinica de Boli Infecţioase „Victor Babeş”).



Socoteala organizatorilor nu s-a potrivit cu nou spirit al oraşului, caracterizat de nepăsare şi individualism. Aşa se face că la concertul maraton de duminică, Piaţa Libertăţii a fost mai mult goală.

Trupe precum Phoenix, Cargo, Pro Musica, Survolaj, Implant Pentru Refuz au cântat pentru câteva sute de persoane, pentru câteva sute de plătitori. Dar şi pentru destui de numeroşi spectatori aflaţi după gardurile care au înconjurat piaţa, care au avut parte de un concert pe gratis. În tot acest timp, barurile şi cafenelele din centru erau pline.

“Mulţumim celor de pe terase, vă iubim la fel de mult ca pe guvernanţii care ne conduc”, a spus la microfon Ilie Stepan, liderul trupei Pro Musica, cel care a venit cu ideea organizării concertului.



Pe scenă au urcat Skywalkers, All Friends Band, Vest, Sonatic, Within the Nova, Rock Abil, Melting Dice, JazzyBIT, Implant Pentru Refuz, Survolaj, Bega Blues Band, Cargo, Pro Musica şi Phoenix.



