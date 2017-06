Folk-metal cu Eluveitie şi old punk cu GBH: Superlativele Revolution Festival 2017. Peste 7.000 de persoane în ziua a doua FOTO

A doua seară a festivalului Revolution a adus la Muzeul Satului Bănăţean două dintre cele mai aşteptate nume din această ediţie. Este vorba de elveţienii de la Eluveitie şi britanicii de la GBH.

Primii sunt adepţii unui metal-folk inedit, formată în 2002.

Spectacolul oferit de Eluveitie, care utilizează şi instrumente tradiţionale, a fost de bună calitate, nu însă şi sunetul, remarcat şi de publicul prezent a în număr mare. M

ai mulţi muzicieni timişoreni aflaţi în public au susţinut că de vină sunt coroanele dese ale copacilor din zonă.

Tot pe scena Guru au evoluat şi britanicii de la GBH. Veteranii punk-ului britanic sunt pe scene din 1978.





Spectacolul lor a fost foarte bun, aducând la un loc atât tineri, cât şi punkeri old school.





În timpul zilei, vizitatorii, indiferent de vârstă, s-au bucurat de frumoasele workshop-uri care s-au pregătit pentru ei. Lunatica a fost la fel de grozavă ca şi până acum, aducând publicului spectacole de zi şi performance-uri de noapte incredibile, precum: Dar Brass, care a făcut audienţa să strige pe toată durata act-ului, minunatul Stereo Swing, frumoasa Miss Monroe şi mulţi alţii.





A fost o noapte bună pentru drum and bass la Revolution – Music Guru Stage, mulţumită lui Icicle care a dat publicului un show incredibil. Artistul din UK a reuşit să facă pe toată lumea să danseze nebuneşte.

De asemenea, la scena principală au mai fost oferite concerte şi performance-uri marca: Macanache şi The Putreds, Brigada Artistică Urbană, Mighty Boogie şi The Different Class.

La Xtreme Stage, festivalul a continuat cu Infected Rain care a susţinut un concert remarcabil la Timişoara.



Muzeul Satului Bănăţean a fost aproape plin şi în a doua seară. Conform organizatorilor au fost peste 7.000 de persoane.







Cea de-a doua noapte a festivalului a fost incendiară la Electric Apex Stage. Artişti din toată lumea au luat scena cu asalt, dar cireaşa de pe tort a fost Dubfire.

Festivalul a continuat până după răsăritul soarelui, iar muzica nu a încetat decât dimineaţa.

Revoluţia contină şi astăzi cu Alternosfera, LTJ Bukem, Delta Heavy, DJ K-Lu şi mulţi alţii.

Biletele se pot cumpăra de la intrarea principală a Muzeului Satului Bănăţean şi costă 65 de lei.