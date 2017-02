Clinica de Radioterapie din Timişoara a primit cadou o maşină Dacia Dokker. Pacienţii nu mai trebuie să aştepte ore întregi după o ambulanţă FOTO

Pacienţii de pe secţia de Radioterapie a Spitalului Municipal Timişoara vor fi transportaţi la tratament, la Clinicile Noi cu o maşină nou –nouţă. Hella Automotive a achiziţionat o Dacia Dokker, în valoare de aproximativ 10.000 de euro, pe care a donat-o spitalului.

Maşina va scurta timpii de aşteptare ai bolnavilor, care, până acum, depindeau de ambulanţa de la 112. Oamenii avea însă de aşteptat şi patru ore până la sosirea unei maşini libere. De salvare vor depinde în continuare pacienţii care au nevoie de targă sau scaune mobile.

Acesta este a treia maşină donată de companiea Hella, pentru sistemul medical timişorean, primele două ajungând la Spitalul de Copii.