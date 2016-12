Cum a evoluat Sorin Grindeanu „pas cu pas“. Omul care l-a ajutat să devină viceprimar: „De 20 de ani aşteaptă să îi vină rândul“

Intrat în PDSR în 1996, la vârsta de 23 de ani, şi susţinut puternic de Ilie Sârbu, Grindeanu a ajuns în doar doi ani vicepreşedinte al organizaţiei de tineret a PSD Timiş. În 2001 este numit director la Direcţia pentru Tineret şi Sport Timiş, iar în 2003, la doar 30 de ani, Grindeanu ajunge preşedinte executiv al PSD Timiş. În 2008, la Primăria Timişoara candidează din partea PSD, împotriva lui Gheorghe Ciuhandu (PNŢCD) preşedintele PSD Timişoara, Ion Răducanu. Ciuhandu câştigă alegerile, iar PNŢCD intră în coaliţie cu PSD, căruia îi revine un post de viceprimar. Ion Răducanu refuză postul şi îl propune viceprimar pe Grindeanu, care este votat fără probleme.

A învăţat administraţie la umbra lui Ciuhandu

Din postura de viceprimar responsabil de direcţiile Edilitară, Economică şi Fiscală, Grindeanu nu iese în evidenţă cu nimic spectaculos. Stă în umbra lui Ciuhandu, dar cumulează capital electoral prin inaugurarea unor lucrări edilitare din oraş. La scurt timp de la instalarea lui Grindeanu pe funcţia de viceprimar, au loc mai multe şedinţe tensionate în care mai multe proiecte ale administraţiei Ciuhandu au căzut ca urmare a opoziţiei făcute de liderul de grup al consilierilor PSD, Ion Răducanu. Preşedinte al PSD Timiş la vremea respectivă, Sârbu vine la Timişoara şi discută cu Ciuhandu „problema Răducanu”. La scurt timp, Răducanu este exclus din partid şi din Consiliul Local, locul său fiind luat de omul fraţilor Cristescu, Traian Stoia.



„Ilie Sârbu mi-a cerut să ies din Consiliul Local şi să cedez locul domnului Stoia, pus de fraţii Cristescu şi în faţa căruia se trăsese linia. I-am spus lui Ilie Sârbu că nu cedez funcţia decât atunci când decid eu”, susţine acum Ion Răducanu. Este contextul în care Grindeanu preia funcţia de preşedinte al PSD Timişoara, ocupată până atunci de exclusul Ion Răducanu. Acum în UNPR, Răducanu consideră că nu a fost mazilit pentru a i se face loc lui Grindeanu, funcţia de preşedinte al PSD Timişoara cuvenindu-i-se la vremea respectivă lui Grindeanu. La alegerile locale din 2012, Nicolae Robu câştigă primăria candidând din partea USL, iar alegerea lui Grindeanu pentru un nou mandat de viceprimar devine o simplă formalitate.

Grindeanu a promis un nou spital de copii. Doar l-a promis

La alegerile parlamentare din 2012, Grindeanu candidează pentru un post de deputat din partea USL. Principala temă de campanie a lui Grindeanu: construirea unui nou spital de copii. „Noul spital de copii va fi finanţat, iar construcţia lui se va termina în 2014. Decizia am luat-o. Nu e vorba de o promisiune de campanie, e ceva ce trebuia făcut demult”, stă scris şi acum pe siteul soringrindeanu.ro. Mesajul este însoţit şi de o poză cu Grindeanu şi Victor Ponta, fostul premier fiind prieten foarte bun cu premierul propus.





Sorin Grindeanu promitea în campania electorală din 2012, la braţ cu Ponta, construirea unui nou spital de copii FOTO soringrindeanu.ro



De altfel, în campania electorală a alegerilor parlamentare, pentru a da greutate promisiunilor făcute de Grindeanu, Ponta a vizitat Spitalul de Copii, însoţit de un alai de USL-işti din care făceau parte: Sorin Grindeanu, Nicolae Robu, Ben Oni Ardelean sau Titu Bojin. Cu primarul Nicolae Robu pus pe fapte mari, Primăria Timişoara a asumat începerea lucrărilor la Spitalul de Copii din banii primăriei, în speranţa unor finanţări guvernamentale. Din valoarea investiţiei estimate la 100 de milioane de lei, Guvernul Ponta a alocat în 2013 suma de cinci milioane de lei, bani care au fost folosiţi în 2014. Ulterior, lucrările au fost blocate din cauza unor neînţelegeri cu firma constructoare, iar spitalul pe care Grindeanu îl promitea finalizat în 2014 este încă în şantier, departe de a fi terminat.







În toamna acestui an, Grindeanu declara pentru pressalert.ro că spitalul nu a fost finalizat „datorită orgoliului imens” al domnului Robu. După alegerile generale din 2012, Grindeanu intră în Parlament, iar ulterior ajunge ministru al Comunicaţiilor în Guvernul Ponta şi preşedinte al PSD Timiş. Din această postură câştigă alegerile locale şi generale din Timiş, judeţ recunoscut ca un fief al dreptei, Grindeanu ajungând preşedinte al CJ, în coaliţie cu PMP-ul lui Băsescu.



Grindeanu a promis o reformă în administraţia judeţeană din Timiş, dar potrivit unor surse din Consiliul Judeţean, în cele şase luni de mandat, Grindeanu nu a reuşit să facă acest lucru. „Sorin Grindeanu este un produs al PSD-ului. A stat 20 de ani în PSD aşteptând să îi vină rândul. A trecut prin toate funcţiile posibile în PSD Timiş. În acelaşi timp, omul s-a perfecţionat din punct de vedere al administraţiei. L-a format viaţa, l-au format funcţiile pe care le-a avut. Dacă are un merit, este că a rezistat sub preşedinţi care au avut personalităţi puternice: Ilie Sârbu, Poenaru, Bojin”, a declarat Ion Răducanu, omul care l-a propulsat pe Grindeanu în funcţia de viceprimar.