Cine este autorul controversatului logo al Bucureştiului. Piesa „de rezistenţă” a designerului: colaborarea cu un măcelar din Anglia

Narcis Lupou (32 de ani), designerul care a realizat logo-ul Bucureştiului, este originar din Timişoara, dar este stabilit în Germania, unde lucrează ca freelancer în fotografie şi design. Contactat de „Adevărul”, Narcis Lupou a declarat că a aflat de organizarea concursului pentru realizarea unui logo al Bucureştiului cu aproximativ trei săptămâni înainte de anunţul oficial, apucându-se de lucru de a doua zi de la aflarea informaţiei. „Am aflat de pe internet cu mult înainte de a se deschide concursul oficial. Am început încă din ziua a doua să notez diferite idei. A fost o provocare să aflu că Bucureştiul are nevoie de un logo. Din câte ştiu, oraşele din România nu au o identitate vizuală şi era ceva cu totul inedit. A fost o provocare pentru mine. Am început procesul de brainstorming, am făcut research în legătură cu istoria Bucureştiului, ca oraş ce devine capitală pentru Regatul României. Am încercat să aflu elementele definitorii conform brief-ului (n.r. Cerinţelor primăriei)”, a declarat Narcis Lupou pentru „Adevărul”.

Designerul a explicat cum a gândit detaliile de realizare a logo-ului şi ce a avut în minte în momentul realizării imaginii. „Se cerea un logo reprezentativ. În cele din urmă am ajuns la concluzia că Bucureştiul e reprezentat din punct de vedere cultural prin arhitectura lui definitorie, printr-un stil românesc aparte, stilul neo-românesc. Elementul de bază a fost arhitectura. După aceea am luat etimologia cuvântului Bucureşti. Se cunoaşte legenda populară a păstorului Bucur, cu o conotaţie pozitivă Bucur - Bucureşti - bucurie. Am ajuns la inimă ca sursă a bucuriei. E un simbol foarte des întâlnit. Eu am vrut să îl stilizez în litera „B” de la Bucureşti. Am integrat stilizarea actului trilobat care e specific arhitecturii neo - române şi aşa am compus un logo din patru elemente căruia i-am atribuit culorile naţionale şi am adăugat şi verde în sensul că am avut în vedere cerinţa potrivit căreia autorităţile locale îşi doreau o dimensiune derivată sectorială: Bucureşti turistic, Bucureşti cultural. Eu am atribuit fiecare culoare unei anumite categorii. Confuzia cu culorile de acolo pleacă. E o alegere nefericită. Se pare că foare multe logo-uri au aceste combinaţii de culoare. Ideea e că am conceput logo-ul într-o variantă mai sofisticată. Am tot minimalizat şi tăiat ca să fie cât mai lizibilă. Am vrut să îl fac cât mai simplu, cât mai reconoscibil”, a mai declarat designerul.





Timişoreanul care a fost declarat câştigător al concursului de creaţie a declarat că după finalizarea proiectului, înainte de a depune documentaţia de concurs la Primăria Bucureşti, a verificat cu ajutorul motorului de căutare Google dacă există imagini similare, iar rezultatul a fost negativ. „Înainte să depun actele pentru concurs, am făcut un search să văd dacă există logo-uri similare şi nu am primit niciun rezultat concludent sau îngrijorător. Logo-ul din Taipei nu mi-a apărut. Nu ştiam de el. Nu l-am văzut în viaţa mea până ieri când am devenit subiectul unor acuzaţii. E o coincidenţă (n.r. asemănarea). Într-adevăr există similitudini cromatice. Inima este un simbol universal. La nivel stilistic sunt total diferite. Logo-ul din Taipei are o valenţă orientală, taiwaneză, iar al meu este derivat din litera B, transformată în inimă şi multiplicată într-un simbol care vrea să ilustreze că Bucureştiul e centrul ţării”, a mai explicat Narcis Lupou.

Designerul a declarat că a fost anunţat de reprezentanţii Primăriei Bucureşti că se renunţă la logo-ul său, înţelegându-le punctul de vedere. „Nu vreau să fie prinşi între ciocan şi nicovală, dar nici eu nu doresc acelaşi lucru. Am crezut în ideea mea şi nu am avut nicio sursă de inspiraţie, aşa cum sunt acuzat. Am făcut research să văd şi alte capitale ce logo-uri au. Sunt diferite stilistici decât cel pe care l-am făcut eu. Nu am făcut-o pentru bani. Nu am mai văzut genul acesta de brief în România. M-am gândit deseori la asta. Eu locuiesc în străinătate şi văd că oraşele şi chiar comunele au propria lor identitate. Când am văzut că Bucureştiul vrea să facă aşa ceva, am fost încântat. Am făcut-o de dragul provocării. Îmi ofereau o expunere uriaşă. Din păcate expunerea e negativă, ceea ce mă întristează. Din cauza asta pot să îmi reproşez mie că am intrat în joc şi are finalul acesta”, a mai declarat Narcis Lupou.

Întrebat care este „piesa de rezistenţă” din portofoliul său, timişoreanul stabilit în Germania a declarat că a lucrat cu mai multe firme, dar este foarte mândru de colaborarea cu Scott Rea, un vlogger – măcelar din Anglia, care este foarte popular pe Youtube, unde postează filmuleţe cu instrucţiuni de prelucrare a cărnii. „E celebru în Anglia. Are milioane de vizualizări pe Youtube. Nu am avut restricţii creative. A fost o plăcere să lucrăm împreună. Am lucrat cu restaurante, firme private. Cel de la Bucureşti e primul proiect pentru o instituţie publică”, a declarat Narcis Lupou.