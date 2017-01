„Balada lui Dragnea” a devenit virală pe Facebook: „Cine te-a făcut om mare, mai Grindeane, mai Grindeane?” VIDEO

Marilena Mihailescu, o tânără absolventă a Facultăţii de Psihopedagogie a Universităţii de Vest din Timişoara, a compus o piesă în ton cu vremurile pe care le trăim. A intitulat-o „Balada lui Dragnea: <Cine te-a făcut om mare, mai Grindeane, mai Grindeane?>”.

“Am vrut să iasă o parodie. Inspiraţia mi-a venit foarte rapid, am compus piesa în 20 de minute. Mesajul este destul de clar. Am scris textul cu gândul la ceea ce se întâmplă zilele acestea la noi. Am vrut să iasă o comedie, dar de fapt e o tragedie. La cum au putut să voteze oamenii un personaj ca Liviu Dragnea, un cercetat penal, divorţat, care trăieşte cu o tânără de 24 de ani. Valorile sale sunt imoralitatea şi necinstea”, a declarat Marilena Mihailescu.

Melodia postată pe pagina de Facebook a Marilenei, a devenit virală. În câteva ore a avut parte de peste 21.000 de vizualizări, cât şi sute de like-uri şi distribuiri.

Marilena Mihailescu nu are studii muzicale, însă cântă în formaţia unei biserici baptiste din Timişoara. Tânăra susţine că are de gând să se apuce să studieze serios muzica.

Marilena Mihailescu nu a exclus posibilitatea să îşi facă apariţia la mitingul anunţat mâinea seara, în Piaţa Victoriei din Timişoara, cu chitara, urmând să cânte "Balada lui Dragnea", alături de cei nemulţumiţi de ordonanţa „Guvernului Grindeanu” privind graţierea infractorilor şi modificarea Codului Penal.