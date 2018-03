Afacerea prin care românii au „curăţat“ Ungaria de maşinile Dacia. Cum s-au întors în România autoturismele exportate în timpul comunismului

„Idea era, că pentru a aduce Dacia în România nu trebuia să plăteşti vamă, maşina fiind fabricată în România. Dar avand în vedere, că cel care a cumpărat maşina în Ungaria a plătit şi vama, tu aveai dreptul să ceri înapoi de la statul maghiar TVA-ul raportat la preţul cu care ai cumpărat maşina. De aici ai avut avantajul de a scădea câteva procente bune din preţ. Acum nu prea mai suntem obişnuiţi cu vama, dar pe vremea acea încă era. După ce ţi-ai adus maşina acasă, ai înmatriculat-o în România, te putea întoarce în Ungaria să ceri înapoi banii de TVA. Noi am ştiut acest lucru, am putut să-i sfătuim şi pe alţii, unde trebuie să se ducă, ce acte le trebuie, ce hârtii trebuie să completeze etc.. Am fost foarte bine documentat în privinţa procedurilor legale, cum să faci să ieşi cel mai bine. Mai mult, împreună cu o colegă de la Timişoara, am înfiinţat o firmă de consultanţă pentru a da sfaturi şi să facem şi bani din asta. Am şi făcut firma, dar ţin minte că nu am mai făcut nimic cu ea“, a explicat Arpad.