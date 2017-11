Şefa HR-ului dintr-o mare primărie, acuzată că încasa bani din cursuri pentru funcţionari, ţinute la Mamaia şi Predeal, în timp ce figura prezentă la serviciu

Şefa Serviciului Resurse Umane din Primăria Timişoara, Rodica Aurelian, recent devenită proprietară a unui apartament în Tenerife, realizează an de an, pe lângă salariul de la primărie, venituri din predarea cursurilor de perfecţionare pentru funcţionari, organizate de diferite firme de formare profesională. Spre exemplu, în 2015 şi 2016 Rodica Aurelian a participat în calitate de formator la cursuri organizate în Mamaia, Predeal, Venus şi Băile Felix de SC Formatica SRL şi Fundaţia Universităţii de Vest Timişoara. Pentru toate aceste cursuri Rodica Aurelian a încasat de la Formatica SRL şi Fundaţia Universitatăţii de Vest nişte sume de bani.

Curtea de Conturi susţine, însă, în ultimul raport întocmit ca urmare a controlului efectuat la Primăria Timişoara că în timp ce preda cursuri la Mamaia, Predeal sau Băile Felix, Rodica Aurelian figura ca prezentă la primărie, unde deţine funcţia de şef al Serviciului Resurse Umane. „În lunile august şi septembrie 2016, respectiv lunile iulie şi septembrie 2015, precum şi 1 zi din luna iunie 2015, doamna Aurelian Rodica a desfăşurat activitatea de formator la programele de formare profesională/perfecţionare în locaţiile Mamaia, Venus, Predeal şi Băile Felix, respectiv un număr total de 26 zile lucrătoare, timp în care, potrivit statelor de plată a salariilor aferente lunilor respective întocmite de entitatea auditată, aceasta a fost remunerată pentru un număr de 208 ore (26 zile x 8 ore) în care nu a lucrat efectiv, nici în cadrul şi nici în interesul entităţii, în fapt, aceasta prestând o activitate privată, datele înscrise în statele de plată nefiind astfel conforme cu realitatea”, acuză auditorii Curţii de Conturi, potrivit cărora Rodica Aurelian a beneficiat ilegal de venituri de la primărie în valoare de 13.000 de lei.

Ore suplimentare sau concediu neefectuat?

Contactată pentru un punct de vedere, Rodica Aurelian a refuzat să facă vreun comentariu pe marginea acuzaţiilor aduse de Curtea de Conturi. În punctul de vedere oferit Curţii de Conturi, Rodica Aurelian arată că zilele în care a fost la cursuri, dar a fost plătite şi de primărie reprezintă recuperări ale orelor suplimentare pe care le-a lucrat fără să fie plătită. Potrivit propriei declaraţii, Rodica Aurelian a avut sute de ore suplimentare care nu i-au fost plătite, recuperând aceste ore în perioada în care a fost la cursuri în calitate de formator.

„În lunile august si septembrie 2016, august si septembrie 2015, precum si 1 zi din luna iunie 2015, când subsemnata a desfăşurat activităţi de formator in timpul liber, am fost remunerata ca urmare a aprobării de liber prin compensare cu timp liber corespunzător orelor suplimentare, in condiţiile legii- orele suplimentare nu au fost plătite ca atare , reglementările in vigoare la vremea respective fiind de compensare cu timp liber corespunzător orelor suplimentare efectuate. Astfel, nu a fost creat niciun prejudiciu”, se arată în punctul de vedere al Rodicăi Aurelian.

Primarul Nicolae Robu a declarat, la rândul său, că în cazul Rodicăi Aurelian zilele în care a fost la cursuri au fost „zile de concediu neconsumat”. „A avut aprobate pentru toate zilele în care a fost la acele cursuri ca lector concediu neconsumat în anul precedent şi, deci, era normal să fie remunerate ca orice angajat aflat în concediu. Ce a făcut ea în concediu o priveşte. Avea dreptul inclusive să ţină cursuri”, a declarat Nicolae Robu.

Nicio dovadă a orelor suplimentare efectuate şi recuperate

Curtea de Conturi arată, însă, că potrivit unui document al primăriei, Rodica Aurelian era pontată ca prezentă la primărie în perioada în care era la cursuri. „Din foile colective de prezenţă, listate din aplicaţia informatică, dar neasumate prin semnătură de către conducătorul serviciului, puse la dispoziţie la data prezentului proces verbal de constatare, se reţine faptul că în zilele în care a prestat activitatea de formator în diverse locaţii din ţară, aceasta a fost pontată cu 8 ore zilnic”, se arată în raportul de control al Curţii de Conturi.

Mai mult decât atât, în ciuda justificărilor oferite de Rodica Aurelian, auditorii Curţii de Conturi au reţinut în decizia întocmită ca urmare a controlului la Primăria Timişoara că şefa Serviciului Resurse Umane nu a făcut dovada orelor suplimentare pe care le-ar fi prestat şi pentru care şi-a luat zile libere. „Nu au fost puse la dispoziţia echipei de audit documentele justificative aferente, respectiv solicitările conducătorului entităţii în vederea efectuării de ore suplimentare şi foile colective de prezenţă, ca material probator prin care să se facă dovada/certifice realitatea şi implicit existenţa numărului de ore suplimentare efectuat, data efectuării acestora, motivarea solicitării de a presta ore suplimentare, întrucât efectuarea voluntară a orelor suplimentare nu poate avea ca obligaţie corelativă obligarea entităţii la compensarea acestor ore”, se arată în decizia Curţii de Conturi.

În plus, potrivit Curţii de Conturi, în justificarea orelor suplimentare recuperate s-au depus două cereri diferite care au acelaşi număr de înregistrare. Curtea de Conturi acuză şi faptul că într-una dintre cereri s-au solicitat 10 zile de concediu şi recuperări ale unor ore suplimentare, dar perioada înscrisă pe cerere include 15 zile, fiind chiar suspiciuni că datele din cerere au fost falsificate.

„Această necorelare poate fi pusă pe seama faptului că data de început a perioadei, înscrisă în cerere a fost modificată, fiind înscrisă peste data iniţială, pentru a include şi intervalul în care s-a desfăşurat cursul la care Şefa Serviciului Resurse Umane a avut calitatea de formator ţinut la Predeal, în perioada 21.09.2015 - 26.09.2015, întrucât nu exista un document justificativ pentru plata necuvenită a orelor în care nu s-a aflat în cadrul instituţiei”, mai arată Curtea de Conturi.



Pe lângă toate acestea, Curtea de Conturi avea să mai constate că la unul dintre cursurile de la Băile Felix la care şefa Serviciului Resurse Umane era lector, „Managementul activităţilor de resurse umane şi salarizare”, au participat două funcţionare, refent la biroul administrativ, „tematica cursului nefiind în legătură cu activitatea specifică biroului administrativ”. „La nivelul Biroului Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara se îndeplinesc şi se asigură competenţe legale ale angajatorului, dintre care menţionam cele legate de asigurarea condiţiilor de muncă în conformitate cu prevederile legale”, a justificat Rodica Aurelian prezenţa angajatelor de la biroul administrativ la cursul de „Managementul activităţilor de resurse umane şi salarizare”.