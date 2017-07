Tenorul Alin Stoica, distins cu premiul special  „Luciano Pavarotti“: „La 14 ani nici nu ştiam unde este nota Do pe portativ“

Recent, artistul a primit trei premii importante la Concursul Internaţional pentru Tinerii Artişti Lirici din cadrul Sarzana Opera Festival: premiul al II-lea al podiumului oficial, însoţit de o Bursă de Studiu în valoare de 3000 de euro, Premiul Special al Publicului „Vota la Voce” şi Premiul Special “Luciano Pavarotti”, oferit chiar de către soţia celebrului tenor, Nicoletta Mantovani. De asemenea, tenorul Alin Stoica a primit invitaţia de a urca pe scena concertului omagial cu ocazia împlinirii a zece ani de la dispariţia lui Luciano Pavarotti, care va avea loc în luna septembrie a acestui an la Arena di Verona.

Tenorul Alin Stoica a fost de acord să vorbească într-un interviu penbtru adevărul.ro despre momentele importante ale carierei sale şi despre cum muzica a ajuns cea mai mare pasiune a vieţii sale.

Reporter: Cum aţi descoperit pasiunea pentru muzică? A fost o pasiune moştenită din familie?

Alin Stoica: Până în clasa a opta am fost pasionat de mate si de info. La 14 ani nici nu ştiam unde este nota Do pe portativ. Întâmplarea a făcut ca într-o iarnă cântând colinde pe la rude, naşa mea să „bănuiască” că aş avea voce. Aşa am ajuns să fiu ascultat de doamna profesoară de canto Cristina Măgureanu. Dânsa mi-a spus: „Şi dacă s-ar dărâma Colegiul Dinu Lipatti tu, Alin, trebuie să faci muzica”. Când am vazut-o atât de determinată am decis să urmez cursurile Colegiului Naţional de Arte Dinu Lipatti. Muzica m-a ajutat să depăşesc pierderea atât de timpurie a mamei mele (pe când aveam 6 ani), să mă deschid către lume şi către oameni, să-mi înving suferinţa şi să-mi umplu imensul gol sufletesc.

Rep.: Cine este persoana care a avut cea mai mare contribuţie la cariera d-voastră muzicală?

A.S.: Sunt mai multe persoane cărora le datorez multe pentru ceea ce sunt astăzi. Spuneam de doamna profesoară Cristina Măgureanu cea care mi-a stimulat pasiunea pentru muzică. Ionel Voineag – maestrul meu din anii studenţiei. Beatrice Rancea - directoarea Operei Naţionale din Bucureşti, omul care a contribuit decisiv la explozia carierei mele în ultimii doi ani. Tenorul Marius Budoiu, fostul director al Operei Române din Cluj Napoca datorită căruia sunt astăzi la un alt nivel, mult mai înalt, din punct de vedere tehnic si interpretativ. Nu în ultimul rând, Wolfgang Hartl- managerul meu artistic în plan internaţional care mi-a facilitat câteva experienţe muzicale externe extraordinare care au contat si contează enorm.

Rep.: Care este cea mai importantă realizare pe plan muzical?

A.S.: Faptul că sunt solist al Operei Române este o mare onoare şi o mare realizare pentru mine. Ca şi premii obţinute cred că premiul Luciano Pavarotti, obţinut recent la Festivalul de Operă de la Sarzana şi invitaţia soţiei regretatului tenor italian de a cânta pe aceasi scenă cu titani ai genului precum Placido Domingo, Jose Carreras şi multi alţii reprezintă un vârf al carierei mele de până acum.

Rep.: Care este cea mai inedită experienţă trăită pe scenă?

A.S.: Fără doar şi poate spectacolul Traviata, jucat la Iaşi, în regia doamnei Beatrice Rancea, mi-a adus cele mai intense trăiri scenice. A fost o magie acest spectacol, un veritabil film liric jucat live. Colegi extraordinari în distribuţie şi o parteneră de scenă, soprana Ana Maria Donose care m-a provocat profesional într-un mod unic până acum.

Rep.: Cum este publicul din România care apreciază muzica cultă?

A.S.: Un public avizat care ştie să aprecieze un artist la adevărata sa valoare. Simt din aplauzele publicului, dacă prestaţia mea a fost una la superlativ sau nu. Mă bucură faptul că sunt săli pline la spectacolele de operă.

Rep.: Cum ar putea fi atraşi tinerii către acest gen de muzică?

A.S.: Sunt tot mai mulţi tineri care apreciază muzica clasică, genul liric şi asta e un lucru îmbucurător. Cred că dacă vom coborî muzica clasică în stradă, în pieţele centrale ale oraşelor, în parcuri, în malluri, tinerii vor descoperi că acest gen nu este unul dedicat exclusiv bunicilor. Şi asta îi va aduce şi în sălile de spectacole. Dacă vom avea curajul unor puneri în scenă creative, moderne acest lucru de asemenea va crea gust pentru operă în rândul noilor generaţii.

Rep.: Ce a însemnat pentru d-voastră acordarea Premiului special al publicului şi premiul special Luciano Pavarotti ?

A.S.: O recunoaştere a unor eforturi mari depuse, a unei munci uneori copleşitoare pentru a face din instrumentul numit voce unul impecabil, cât mai apropiat de perfecţiune. Este un premiu pe care îl dedic în primul rând mamei mele care, de acolo din ceruri, ştiu că se bucură enorm pentru fiecare succes al meu.

Acest premiu este un semn că nu am mers degeaba pe acest drum. Însă eu ştiu că încă nu am scos din mine cel mai bun Alin Stoica posibil. Muncesc în continuare pentru asta.

Rep.: Aţi fost invitat să cântaţi la Arena di Verona într-un concert omagial Pavarotti. Ce aţi pregătit pentru acest eveniment şi cum vă gândiţi că va fi momentul artistic şi evenimentul?

A.S.: Va fi un spectacol omagial la zece ani de la trecerea in nefiinţă a marelui, genialului Luciano Pavarotti. Pentru mine Pavarotti este un Brâncuşi al artei lirice. Armoniile perfecte şi tentaţia infinitului, performanţa unică, inegalabilă îi aseamănă pe cei doi titani ai artei. Adeseori când sunt la Targu Jiu, la Coloana „fără Sfârşit“ mă gândesc la maestrul Pavarotti şi la vocea lui fără de sfârşit. Mi-as dori sa cânt intr-un spectacol la Coloana fără Sfârşit ariile favorite ale maestrului Pavarotti. Ar fi un regal al energiilor pozitive.

Voi trăi emoţii uriaşe acolo pe Arena di Verona, dar emoţii ziditoare, creatoare de sens. Voi da tot ce am mai bun. Mă reprezint pe mine, dar reprezint şi România, iar asta mă obligă cu adevărat foarte mult.

Rep.: Ce alţi artişti importanţi vor participa la acest eveniment?

A.S.: Vor fi artişti legendari precum Placido Domingo, Jose Carreras, marii prieteni ai lui Pavarotti, multi alţi artişti consacraţi din lumea operei (inclusiv minunata noastră soprană Angela Gheorghiu) dar şi din cea a muzicii pop. Spectacolul transmis live de RAI UNO va avea loc pe 6 septembrie cu începere de la ora 21,00 în celebrul amfiteatru roman denumit Arena di Verona.

Mi-ar face plăcere ca românii să urmărească acest spectacol care, cu siguranţă, îi va îmbogăţi sufleteşte.