Scene fierbinţi în arhiva unui liceu din Gorj: „Îmi spunea să-l pipăi pe sex. Voia acolo pe birou să facem sex“

Femeie povesteşte cum secretarul şcolii, Dinel Deaconescu, i-ar fi făcut propuneri indecente şi i-a propus să facă sex pe biroul din spaţiul unde se află arhiva: „Am avut nevoie de foaia matricolă. Am fost la domnul seretar. M-a priit în biroul lui şi mi-am spus să merg în arhivă, pentru că acolo sut cataloagele. Am mers acolo, a închis uşa şi a început să se atingă de mine. I-am spus că eu am nevoie de adeverinţă, ca să mă înscriu la Târgu Jiu la o şcoală. A îneput să tragă de mine. I-am să să fie cuminte, dar nimic. Apoi, s-a desfăcut la pantaloni şi am zis că gata. L-am rugat frumos să mă lase, i-am sus că ne întâlnim mâine ca să scap de el. Nimic, pe mine în sus. Îmi spunea să-l pipăi pe sex. Nu am păţit aşa ceva de când sunt pe faţa pământului. Voia acolo pe birou să facem sex. Abia am putut să scap. Nu cred că o să-mi iasă din cap asta. A spus că nu-mi dă adeverinţa. Îmi spunea că ai făcut prostii, că eşti dintr-o familie mai amărâtă. M-a luat în braţe, m-a pus pe birou. L-am rugat din sufletul meu să mă lase în pace. I-am dat numărul de telefon. I-am spus că mă întâlnesc cu el ca să scap. Am scăpat doar jurându-i că mă întâlnesc a doua zi cu el. M-a căutat acasă. M-a sunat pe telefon. Am înţeles că au mai fost doamne în situaţia mea. Multe femei se feresc. Este greu să probez ce a fost în camera respectivă“.

„Nu am pobe, că nu mă aşteptam la aşa ceva“

Femeia i-a spus soţului despre cele întâmplate abia ieri, când a depus plângerea împotiva secretarului: „Soţul nu a ştiut până aseară. Nu i-am spus, dar până la urmă m-am hotărât. Mă gândesc şi la elevele care învaţă la şcoală. Are un comportament foarte ciudat. Începuse se tremure“.

Aceasta a mai spus că poliţistul a intrebat-o ce probe are: „Când a venit poliţistul acasă, pentru a-mi aduce citaţia la Roşia m-a întrebat ce probe am. I-am spus că nu am pobe, că nu mă aşteptam la aşa ceva. S-a enervat şi soţul meu şi i-a spus că era nevoie atuci să mă violeze ca să existe probe“.

Dinel Deaconescu spune că totul este o înscenare pusă la cale de către primarul localităţii cu care se află în conflict, femeia care-l reclamă fiind o apropiată a primarului