Revelion pentru persoanele cu handicap

Petrecerea va avea loc chiar la Centrul „Christian“. O parte din produse vor fi donate de patronul unui restaurant din Târgu Jiu, precum şi de o cofetărie.

„Ideea organizării Revelionului a venit din partea beneficiarilor noştri, pentru că şi-au dorit să sărbătorească împreună trecerea într-un nou an, cu toate că evenimentul va avea loc puţin mai devreme. Am fost ajutaţi de câteva persoane cu suflet mare, inclusiv de Asociaţia Persoanelor cu Handicap din Oltenia. De prepararea fripturii şi a garniturii se vor ocupa reprezentanţii centrului. Am mai primit fructe de la o perspană fizică“,

a precizat Daniel Andrei, directorul Centrului de zi „Christian“.