Liceenii români care au făcut istorie la Campionatul Mondial de Robotică. „Parcă ne teleportasem într-o altă lume“

Pentru prima dată în istoria de peste două decenii a Campionatul Mondial de Robotică o echipă românească ajunge în faza semifinalelor. Performanţa apartine Echipa „Technogods“, formată din liceeni de la Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu“ (CNET) din Târgu Jiu. Mai mult, „Technogods“ a fost declarată cea mai bună echipă din Europa, pentru că a fost singura care a reuşit să se califice în faza semifinalelor.





Călătoria liceenilor din Târgu Jiu către Campionatul Mondial din SUA a început cu o aventură. Robotul nu a fost acceptat în avion pentru că depăşea limita de greutate. „Am fost nevoiţi să ne dezasamblăm robotul în aeroport, pentru că era prea greu şi depăşea limita de greutate. Am facut acest lucru pe aeroport. Am împărţit piesele prin bagaje, iar când am ajuns în SUA am început să-l reasamblăm. A durat cam nouă ore“, a spus Mihai Pîrvuleţ, liderul echipei „Technogods“.

„Parcă mă teleportasem într-o altă lume“

Mihai Pîrvuleţ, elev în clasa a XII-a la CNET, ne-a povestit că există o tradiţie în SUA în privinţa concursului de robotică la care participă copiii: „Competiţia se desfăşoară pe patru categorii de vârstă, începând de la grădiniţă şi terminând cu adulţii. Echipa «Technogods» a participat în liga First Challenge. Concursurile au fost foarte grele. S-a văzut clar că acest concurs este peste nivelul celui din România. Erau elevii din clasele a V-a şi a VI-a care au învăţat mai multe decât am învăţat noi în doi ani. Acolo contează foarte mult ce învaţă copiii, cum învaţă şi cu ce rămân. La noi se pune accentul pe premii şi diplome. Roboţii americanilor sunt la un alt calibru“.

La un pas de finala Campionatului Mondial





128 de echipe din 26 de ţări au participat la Campionatul Mondial, care s-a desfăşurat între 23 şi 27 aprilie în oraşul american Detroit. Şase echipe din România au participat la faza internaţională. Toate echipele participante au fost împărţite în două divizii, echipa „Technogods“ fiind repartizată în divizia „Edinson“, iar competiţia se dă între alianţe formate din mai multe echipe care îşi pun roboţii să lucreze împreună. Mihaela Runceanu, mentor al echipei de robotică din Târgu Jiu şi profesor de informatică la CNET, spune că „Technogods“ a avut şanse chiar să ajungă în finală, dar coechipierilor sudcoreeni nu le-a funcţionat bine robotul.







„A fost o experienţă fantastică. Am avut de luptat cu echipe din SUA, care au experienţă de cel puţin 20 de ani şi, pe lângă faptul că sunt mult mai bine pregătite, au şi mai multe resurse la dispoziţie decât avem noi. Cu toate acestea, echipa a fost motivată şi de hotărâtă să lupte până la capăt, astfel încât rezultatul, calificarea în semifinale, a fost excepţional. În această fază a competiţiei am dat peste o alianţă extrem de puternică formată din echipe din SUA care a reuşit să câştige campionatul. Sunt însă extrem de mândră de rezultatul obţinut. Sunt tineri excepţionali“, a precizat Mihaela Runceanu. Câştigătorii Campionatului Mondial au primit burse pentru a studia la universităţi de prestigiul în SUA.

„În România suntem obişnuiţi să lucrăm singuri“

Mihai Pârvuleţ vrea să studieze la Facultatea de Automatică de la Politehnica Bucureşti. El spune că experienţa din SUA l-a schimbat. Inginerii de la firme mari, cum ar fi Ford, ajută echipele în mod voluntar. Îi învaţă pe copii cum funcţionează un sistem, un motor, cum să fie eficienţi şi tot felul de mecanisme interesante. „În România suntem obişnuiţi să lucrăm singuri, să vedem cât de mult putem să obţinem singuri. Dacă suntem ajutaţi, atunci apar critici, că unii sunt ajutaţi şi alţii nu. Cred că ar trebui să se schimbe această mentalitate. La americani este ciudat dacă nu eşti ajutat“, spune elevul.

„Am fost prima echipă din România care să ajungă în semifinale“

Alex Budin, celălalt mentor al echipei „Technogods“, ne-a spus că americanii au fost uimiţi de cât de multe echipe româneşti sunt prezente la Campionatul Mondial:





„Toată lumea era uimită de câte echipe româneşti sunt acolo şi de cât de mare este FIRST la noi în ţara. Am primit sprijinul tuturor acolo, nu a contat că era american sau chinez, toţi eram ca o mare familie şi toţi ne sprijineam unul pe altul. Ne-am bucurat că am fost prima echipă din România care să ajungă în semifinale“.

Alex susţine că robotul „Raptors“, al echipei „Technogods“, nu a fost cel mai bun, dar strategia de joc a fost bine gândită: „Noi suntem sinceri şi putem zice că nu am avut cel mai bun robot de acolo, dar am reuşit să ne descurcam având strategii bune cu echipele din alianţele în care eram puşi, în fiecare meci din divizie. Competiţia nu este numai despre robot, ci si despre chimia dintre echipe şi de comunicare. Au fost echipe mult mai pregătite ca noi care nu au trecut mai departe şi cred că motivul principal este că au venit porniţi numai să câştige, ignorând comunicarea cu echipele din alianţe“.

„Technogods Juniors“

Mentorul care este stabilit în Londra spune că vrea să înfiinţeze, pe lângă echipă, o formaţie de elevi din ciclul primar sau gimnazial: „Vom încerca să ne concentrăm mai mult pe evenimente în care să promovăm tehnologia şi robotica copiilor mici, eu şi cu încă câţiva membrii din echipă vom fonda o echipa de LEGO ca să putem să deschidem apetitul la tehnologie şi copiilor mai mici. ÎI vom numi «Technogods Juniors»“.