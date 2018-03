Licean bătut cu cruzime de doi colegi chiar de ziua sa de naştere. Adolescentul a ajuns în spital

Marius Mădălin Califantu, elev în clasa a X-a la Colegiul Tehnic „Gheorghe Magheru“ din Târgu Jiu a fost snopit în bătaie, miercuri seara, când şi-a sărbătorit ziua lui de naştere. Elevul a fost bătut atunci când se afla în camera sa de la căminul unde este cazat. Marius povesteşte că cei doi colegi care l-au bătut au intrat peste el în camera de cămin şi au început să-l lovească:

„Fusese ziua mea şi am venit puţin mai devreme de la şcoală. I-am servit cu bomboane pe colegii care mai erau în cămin şi m-am dus în cameră ca să mă schimb, pentru că voiam să ies în oraş. Cred că era ora 18,40-18,45. Atunci am auzit uşa cum este trântită la perete şi l-am văzut pe Iulian care mai era cu un băiat. Mi-a spus: «Ce treabă ai tu cu gagică-mea?» şi m-a lovit. Am căzut aproape de dulap, după care s-au năpustit peste mine. M-au lovit cu pumnii în cap, la coste, la gât. Pedagogul nu era acolo. A venit după 5-10 minute de la acel scandal şi mi-a spus să merg cu el la director să-i arate ce s-a întâmplat“.