Eroul jandarm care a trăit o povestea de dragoste cum nici în filme nu s-a văzut a murit cu o zi înainte de a împlini vârsta de 93 de ani de dorul soţiei sale

Au avut parte de o nuntă frumoasă, ca în poveşti, care a avut loc în anul 1946. Amândoi au fost îmbrăcaţi în costume populare.

„Nu era ca acuma cu rochie albă. Am fost îmbrăcată în costum popular, la fel ca şi Aurică. A fost frumos! Am avut trăsuri, cai, aşa cum se făcea pe vremea aia! Avem 70 de ani de când suntem împreună! Suntem aşa de la vârsta de 21 de ani. Am avut o viaţă foarte frumoasă, nu frumoasă!”,

povestea în urmă cu câţiva ani Elena Calotă.

Aurelian Calotă şi-a dorit foarte mult să îmbrace haina militară, iar la vârsta de 17 ani a fugit de acasă, pentru că tatăl său nu-l lăsa să meargă în armată.

„Eu doar asta visam! Am plecat cu nişte tineri din sat de aici şi am ajuns la Timişoara. Acolo era armată. Eram un copil, dar am ştiut că asta vreau. Tata nu a vrut să mă lase, el fusese primar al comunei Brătuia şi spunea că doar săracii merg în armată! Eu aveam situaţie acasă, de aia nu mă lăsa să plec”, a povestit jandarmul veteranul de război. În timpul cât a fost militar, şi-a continuat studiile şi a absolvit şi un liceu.

A fost împuşcat pe front

Ca să rămână în armată, Aurelian a susţinut admiterea la Şcoala de Subofiţeri Jandarmi Drăgăşani, promoţia 1943-1944, apoi a plecat pe front, ca să-şi ajute ţara. A fost rănit şi s-a întors acasă. „Am plecat la război, pe front, pentru că am vrut. Ne-au trimis pe front. Am văzut orori, am tras ca să ne apărăm. La un moment dat, m-au împuşcat în picior şi m-au trimis acasă. Am venit acasă, la Brătuia, rănit. Am avut noroc atunci“, a mai relatat jandarmul erou în urmă cu doi ani.

A lucrat ani de zile în cadrul Jandarmeriei şi când s-au făcut restructurări, s-a angajat la baza de aprovizionare din municipiul Târgu Jiu, unde a fost contabil.