Elevă de la ţară cu 10 la Evaluarea Naţională, fără meditaţii: „Cineva nu m-a lăsat să mă opresc: Dumnezeu“

Tânăra s-a pregătit singură pentru Evaluarea Naţională, fără să studieze suplimentar cu un profesor în afara programului şcolar. „Am lucrat individual, suplimentar, fiind conştiincioasă în privinţa examenului. Am lucrat foarte mult acasă, de una singură, fără ajutorul nimănui. Dacă aveam nelămuriri în lucrul suplimentar de acasă îi întrebam pe profesori la şcoală. Am avut cei mai buni profesori, după cum se observă“, povesteşte Francesca.

Aceasta mărturiseşte că nu se aştepta să obţină nota maximă la ambele probe, mai ales că întâmpinat unele dificultăţi la matematică:

„Nu ne aşeptam, nici eu şi nici profesorii mei. Ne aşteptam la o notă mare, de peste 9 sau 9,50. Ne-a suprins într-un mod plăcut. Aş fi ipocrită să spun că subiectele au fost uşoare. Dacă nu erai îndeajuns de pregătit, nu ai fi reuşit să le rezolvi. Au fost lka matematică două subiecte de am crezut că o să-mi pună capac, dar am reuşit să le duc la bun sfârşit. Au fost multe momente în care am vrut să renunţ, crezând că nu este bine ceea ce scriu, dar cineva nu m-a lăsat să mă opresc, acela fiind Dumnezeu“.