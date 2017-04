Ce mănâncă zilnic campionul naţional al României la culturism. Dieta draconică include peste 1 kilogram de carne crudă

Mihai Pleşea (22 ani) îşi aducem aminte foarte bine de primul concus la care a participat, pentru că a ocupat primul loc. Se întâmpla pe 13 septembrie 2015. „A fost un concurs de nivel naţional junior, organizat de Pro Nutrition, şi am obţinut locul I la categoria 70 kg. Rezultatul obţinut m-a motivat să merg mai departe pe acest drum. După acel concurs, am decis să iau o pauză ca să mă pregătesc şi mai bine ca să particip la Campionatul naţional de juniori“.



S-a antrenat foarte bine, drept dovadă fiind titlul de campion pe care l-a câştigat: „Concursul s-a desfăşurat pe data de 1 aprilie şi am reuşit să câştig medalia de aur. Am fost fericit şi puţin dezamăgit pentru că speram să ies campion absolut. La Open m-am clasat pe locul doi. Dar mă bucur că am obţinut medalie de aur la categoria mea, fiind şi prima participare. Am participat la categoria de 70 de kilograme. Am avut zece concurenţi din toată ţara. Concurentul de la 80+ a fost declarat campion absolut“.

Va participa la campionatele balcanic şi mondial

Sportivul a fost selectat să reprezinte România la campionatul balcanic şi speră că va participa şi la cel mondial: mondial: „La sfârşitul lunii voi participa la concursul de culturism balcanic, pentru că am fost selectat în lotul naţional de culturism al României. Totul începe cu un vis şi îmi doresc să ajung cel mai bun culturist din Europa. La sfârşitul anului vor participa la Campionatul Mondial care se va desfăşura în România. Începutul este greu, pentru că trebuie să investeşti până când ajungi la un nivel să ai sponsori, să antrenezi şi să ai o imagine bună. Ca în orice sport, începutul este greu“.





„Dietele de culturism sunt speciale“

Mihai ne spune că trebuie să aibă un mod de viaţă foarte ordonat şi dieta alimentară trebuie să fie foarte strictă:

„Nu pot să am, deocamdată, un job, pentru că, dacă eşti în pregătire trebuie să ai un program strict. Nu pot să pierd o masă sau o noapte. Viaţa socială este la pământ. E nevoie de dietă specifică. Mănânc zilnic în jur de un kilogram şi jumătate de carne slabă cântărită, crudă, 20 de albuşuri de ou, cam un kilogram de legume şi 100-150 grame orez cântărit crud. Dietele de culturism sunt speciale, pentru că este hiper calorică şi hiper proteică, ca să construieşti muşchi de calitate şi să pierzi strat adipos“.

„În timpul în care nu sunt la sală mănânc şi dorm“

Campionul ne spune cum decurge o zi di viaţa sa: „Fac două antrenamente pe zi. Dimineaţa fac aerobic o oră, iar seara fac antrenament cu greutăţi, în jur de o oră şi jumătate, după care încă o jumătate de oră de aerobic. În timpul în care nu sunt la sală mănânc şi dorm“.

Mihai este îndrăgostit de acest sport şi tot ceea ce face i se pare foarte uşor: „Culturismul înseamnă, pentru mine, un stil de viaţă şi un obiectiv de viitor. Vreau să mă perfecţionez şi să fiu din ce în ce mai bun. Îmi doresc să fac performanţă. Pentru mine nu este un sport greu, pentru că nu pot să consider greu o activitate care îmi place. De-abia aştept urmptorul antrenament, de-abia aştept următoarele rezultate. Nu mi se pare greu, dacă îţi place ceva“.

Campionul are câteva sfaturi pentru cei care doresc să practice acest sport: „Oricine vrea să practice culturism de performanţă trebuie să fie dedicat 100%. Sunt multe sacrificii. Nu este un sport sănătos pwentru că dietele de concurs sunt foarte drastice şi treci prin hidratări şi schimbări bruşte de greutate care nu sunt sănătoase“.