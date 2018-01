Au petrecut luna de miere în maşina cu care au călătorit în zece ţări europene. „Ne doream acel ceva special despre care să povestim o viaţă întreagă“

Călătoria a durat aproximativ o lună de zile, perioadă în care cei doi soţi au ajuns în locuri minunate. A fost o adevărată lună de miere pentru Alexandra şi Ciprian, care au vizitat zece ţări: Ungaria, Austria, Germania, Elveţia, Franţa, Italia, Slovenia, Croaţia, Bosnia şi Herţegovina şi Serbia.

„Am avut parte de o lună de miere atipică, însă cred eu că acest lucru ne defineşte foarte bine pe noi ca şi cuplu“, spune Alexandra Sfirlogea. Mai mult decât atât, toate impresiile din locurile vizitate, precum şi fotografiile sau filmuleţele realizate au fost prezentate pe un blog de călătorie creat special pentru acest concediu deosebit ori pe pagina de Facebook a Alexandrei.

Cele mai frumoase locuri vizitate

Alexandra a fost impresionată de o zonă deosebit de frumoasă din Italia, cu case unicat, aflate în patrimoniul UNESCO:

„Primul moment la care mă gândesc este acela când am ajuns la căsuţa galbenă, din stâncă, ce stătea cocoţată într-un vârf de deal din Riomaggiore, Cinque Terre (Cinque Terre din Italia este în patrimoniul UNESCO şi este alcătuit din 5 sătuce de pescari, toate la fel de frumoase şi de colorate. N.red.). Însuşi drumul până la ea s-a dovedit a fi o adevărată provocare întrucât maşina a rămas parcată la baza dealului, urmând că apoi pentru aproximativ o oră să ne pierdem pe cărări, printre case mici, viu colorate, cu o vedere spectaculoasă spre mare. Am realizat că totul a meritat, atunci când în jurul nostru era linişte deplină, iar priveliştea ne-a depăşit toate aşteptările. A fost locul perfect pentru a sărbători un an de la căsătoria civilă“.





De asemenea, alte clipe de neuitat au fost atunci când au parcurs „Romantic Road“ care străbate mai multe oraşe medievale din Germania: „Nu am cum să uit nici noaptea în care am dormit la baza gheţarului Aletsch, (cel mai mare din Apli), lanurile de lavandă şi podgoriile din zona Provence sau zona Bravariei cu emblematicul Romantic Road, un drum de aproximativ 300 de km ce te poartă printre oraşe medievale şi castele impunătoare (Castelul Neuschwanstein, Castelul Hohenschwangan, pe care le-am şi vizitat). Fiecare din locurile vizitate a fost special în felul lui, lucru care a făcut din această experienţă una memorabilă şi cu siguranţă aş pleca oricând într-un aventură similară“.

„Am văzut totul ca pe un jurnal modern“

Alexandra a dorit să împărtăşească şi altora experienţa trăită, astfel că a prezentat toate impresiile pe un blog creat chiar de ea: „A fost o adevărată provocare pentru că a trebuit să învăţ cum să creez un blog, ce se află în spatele lui, care sunt secretele reţelelor de socializare, am fost mult mai atentă la detalii pe parcursul călătoriei pentru a putea suprinde cât mai multe şi apoi am transferat totul în online. Am văzut totul ca pe un jurnal modern, în varianta digitală şi ne-am dorit tare mult ca povestea să treacă dincolo de ecranul telefonului, calculatorului şi să inspire, să motiveze, astfel încât cei care ne citesc rândurile să îşi dorească să pornească într-o astfel de aventură, iar noi să le demonstrăm că se poate, că este realizabil, trebuie doar să îşi dorească“.

Impresiile din concediul în minivan au fost citite de un număr mare de persoane.

„Avem postări urmărite de sute sau chiar mii de oameni, din diferite colţuri ale lumii, dar cred că şi mai important decât atât este faptul că de-a lungul călătoriei am primit mesaje de la foarte multe persoane care erau încântate de ideea noastră, care ne încurajau sau care îşi doreau să afle cât mai multe informaţii despre o anumită destinaţie pentru că îşi doreau să ajungă acolo, şi asta înseamnă că scopul jurnalului nostru modern a fost atins“, ne spune Alexandra.

Au dormit în maşina cu care au călătorit

Soţii Alexandra şi Ciprian au decis să aibă un concediu atipic în totalitate şi să nu se cazeze în hoteluri sau pensiuni, ci chiar în maşina cu care călătoreau, un minivan.

„Ne place să credem că nu suntem nişte călători tipici şi încercăm să facem din fiecare vacanţă o experienţă de care să ne amintim mereu cu zâmbetul pe buze. Ştiam de foarte mult timp că pentru luna de miere ne dorim ceva diferit, care să ne scoată puţin din zona de confort, ne doream acel ceva special despre care să povestim o viaţă întreagă, aşa că am ales să ne aventurăm cu maşină în Europa. Era cam singura varianta care ne oferea posibilitatea să explorăm cât mai mult: zonele rurale, castelele, micile oraşe nedescoperite de prea mulţi turişti“.