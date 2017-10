VIDEO Vânătorii caută ursul - spaima patrupedelor pentru a-l executa. Ursul se plimbă în voie într-un areal de 7.000 de hectare

"Nu am găsit până acum nicio urmă de urs. Se confundă cu câinii ciobăneşti, oamenii sunt speriaţi. Dacă îl găsim, avem aprobare să îl recoltăm, dar ursul nu are GPS să îl localizăm aşa cum vrem noi. Vorbim de un fond de vânătoare de 7.000 de hectare. Băieţii noştri sunt în teren, sunt în alertă. Unde îl găsim, îl executăm şi apoi informăm Ministerul", a declarat pentru "Adevărul", Cristian Stan, directorul AJVPS Dâmboviţa.

Ursul care dă târcoale sătenilor din Gura Foii de aproape o săptămână i-a îngrozit pe localnici, iar pe vânătorii profesionişti i-a uimit pesteă măsură. Fiara pădurii coboară aproape la aceeaşi oră în sat – aproximativ 2.00 noaptea – şi cotrobăie prin gospodăriile oamenilor în căutare de câini. Porcii sau vacile trec neobservate pe urs, spun sătenii.

Bătrânii satului abia dacă mai ies din casă de teama ursului. “Nu ştiu ce să mai fac, maică. Ies doar aşa să iau aer şi apoi intru în casă. Eu m-am trezit cu ursul în spatele casei. Câinele nostru a lătrat toată noaptea şi fugea de colo, colo, probabil că îi era şi lui frică. Mie îmi ea teamă că îmi mănâncă porcul, dar când colo el se duce la câini. Se pare că nu vrea să mai plece de la noi deloc”, ne-a spus tanti Floarea.



În urmă cu două nopţi a mai mâncat încă doi câini. Pe unul l-a devorat pur şi simplu, iar pe al doilea l-a spintecat de la stomac.

“A venit seara trecută şi la mine. L-au văzut vecinii, care au sărit cu furcile, cu topoarele din case. La scurt timp mi-a mâncat doi câini car erau legaţi. Eu cred că sunt mai mulţi câini, nu doar unul. Îmi este teamă în fiecare zi. Sunt copii care pleacă la şcoală, oameni care pleacă dimineaţa la ora 4.00 la serviciu şi poate întâlni oricine cu el. La noi aici nu s-a mai pomenit vreodată ursul sau lupul. Este ciudat şi faptul că atacă doar câini. Cât o să mai treacă, oare, până ce vom deveni noi, oamenii, pradă?” , se întreabă Daniel Dumitru.

"Nu există în comportamentul ursului aşa ceva. Este ceva nou"

Vânătorii profesionişti, din cadrul AJVPS Dâmboviţa, spun că au izgonit ursul de două ori până acum în judeţul Argeş, de unde ar fi şi venit.

"Noi ca asociaţie de vânătoare, pe un fond cinegetic, putem face doar acele îndepărtări pe o specie protejată. Trebuie luate aprobări foarte multe pentru a fi relocat şi capturat. Noi am depus tot ce înseamnă documentaţie în acest fel”, a mai spus Cristian Stan , director AJVPS Dâmboviţa.

De altfel, se pare că are un comportament ciudat, neîntâlnit până acum. “În plus, acest urs se pare că are un comportament atipic acestei rase, pentru că îi place carnea de câine. Nu îi cunoaştem comportamentul pentru că l-am scos din judeţul Dâmboviţa de două ori până acu. Pentru ce se întoarce la Gura Foii, chiar nu înţelegem. Faptul că atacă un câine, nu există în comportamentul ursului aşa ceva. Este ceva nou", a mai spus Stan.