Salvatorul copiilor săraci: un poliţist de la forţe speciale antrenează gratuit tineri din care scoate campioni la arte marţiale

Dumitru Muşat are 43 de ani şi este de fel din Bucureşti. A vrut să se retragă la ţară şi a decis să îşi cumpere un teren în Tărtăşeşti, acolo unde şi-a construit o casă.

“Totul a început prin anul 2012, când un fost coleg de-al meu m-a rugat să vorbesc cu autorităţile locale pentru a face o promovare a sportului. Primăria ne-a pus la dispoziţie sala de sport din localitate, după aceea am fost la şcoli şi am vorbit cu părinţii şi am strâns vreo 40 de copii. Condiţiile nu erau prea bune atunci, pentru că nu aveam dotare, nu aveam echipament, mai nimic. După vreo lună m-a lăsat baltă prietenul meu, spunând nu prea e vad, că e lumea săracă. I-am spus să se ducă în Bucureşti dacă vrea să facă bani. Am rămas eu singur cu toate pe cap”, îşi aduce aminte poliţistul din cadrul forţelor speciale din Ilfov.