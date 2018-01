Mărturia unui tânăr care a găsit-o pe iubita militarului ucigaş într-o baltă de sânge: „Lama cuţitului era ruptă. A dat cu disperare. Nu mai dorm noaptea“

"Am văzut frizeriţa de aici că a ieşit şi făcea semne disperate. Când m-am dat jos am văzut-o pe ea întinsă pe jos. Am încercat să o ajut să nu închidă ochii, dar a murit. Fetele de la salon erau terminate. Era lama ruptă de la cuţit pe jos. I-a dat în disperare. L-am văzut şi pe el cu gluga pe cap, fugea. Am rămas şocat şi nu mai pot să dorm noaptea", spune Andrei.

Subofiţerul Florin Oprea este specialist în grupa reparaţii şi conservare a Depozitului 129 Materiale Tehnice din Târgovişte, din subordinea Bazei 2 Logistică. Bărbatul nu se putea împăca cu gândul că tânăra femeia nu voia să se mai împace cu el, fiind certaţi de ceva timp. Nu de puţine ori îi făcea adevărate scene de gelozie şi era foarte violent. Militarul le-a spus anchetatorilor că "nimeni nu îl înşală pe el". Acesta a mai mărturisit că s-a dus la coafor cu gândul de a-şi răni iubita, înarmat cu un cuţit, după ce ar fi băut coniac. "N-am vrut s-o omor. Îmi pare foarte rău. Avea mai multe aventuri", a spus bărbatul de 35 de ani. După incident, subofiţerul a sunat la 112. Apoi a luat un taxi şi a mers la poliţie, unde s-a predat. Imediat la faţa locului au ajuns anchetatorii. Poliţiştii, suspectaţi de "blat" cu criminalul Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa a dispus efectuarea de verificări cu privire la aspectele sesizate în spaţiul public, după ce fosta soţie şi rudele femeii ucise la coafor spun că au depus plângeri pe numele militarului, însă acestea nu figurează în nicio evidenţă.

Poliţiştii Biroului Control Intern din cadrul IPJ Dâmboviţa vor face cercetări la sediul Poliţiei Titu în urma declaraţiilor fostei soţii a subofiţerului Florin Oprea, arestat pentru 30 de zile pentru infracţiunea de omor.

Sunt suspiciuni că oamenii legii nu au înregistrat nicio plângere cu privire la actele de violenţă de care subofiţerul era acuzat faţă de fosta soţie şi fosta iubită, pe care a ucis-o.