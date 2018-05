Hotelierii trag un semnal de alarmă: „Peştera - Padina, unica Staţiune Turistică de Interes Naţional unde poţi să distrugi natura“

Investitorii din domeniul turismului pot accesa finanţări structurale europene pentru construirea de structuri de primire turistice. Prin realizarea acestor proiecte, localităţile se vor dezvolta din punct de vedere turistic, ceea ce va determina o creştere a numărului turiştilor de pe piaţa internă şi externă.

Zona Padina - Peştera este în atenţia autorităţilor judeţene de ani buni, care vor să dezvolte în Munţii Bucegi o staţiune montană de interes naţional. Însă, după asfaltarea Drumurilor Judeţene DJ 713 şi DJ 714 autorităţile s-au confruntat cu o problemă: numărul mare de turişti.



"Am crezut cu toţii (cu naivitate pot spune eu) că odată ce devenim zonă turistică de interes naţional, astfel de evenimente vor fi istorie. Iată că nu! La fel ca an de an, dispreţul faţă de natură, dispreţul faţă de investitorii şi personalul unităţilor turistice continuă cu o singură deosebire: din acest an avem taxe cu 300% până la 700% mai mari pentru că…suntem staţiune turistică! ( plină cu gunoaie ). Eu sper ca administraţia Parcului Natural Bucegi, Primăria Moroeni, Garda de Mediu să nu se mai facă cum că nu se întâmplă nimic ori să continue a spune că nu au ce face. Pentru că sigur, pot face un lucru simplu: să aplice legea", a precizat preşedintele Asociaţiei Padin-Peştera, Valentin Calcan.