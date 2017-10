După succesul cu scurtmetrajul "The Boyash", Daniela Apostoaei îşi încercă norocul şi în literatură

"În anii adolescenţei am publicat în diverse reviste literare, am obţinut premii naţionale sau judeţene (în Maramureş, locul meu natal), la concursurile de literatură din acea vreme, cel mai prestigios fiind premiul Revistei Albina în anul 1988", spune Daniela Apostoaei (Cupşe).

După o "tăcere" de mai bine de 20 ani, timp în care nu a mai scris, departe de casă, în Canada, Daniela a din nou condeiul şi şi-a lăsat sufletul să povestească.

"Albastru în Doi - Blue Embrace" este tipărită în ediţie bilingvă, română - engleză, iar cel care semnează această traducere este Codruţ Miron, care a realizat şi grafică şi coperta cărţii şi, alături de care a câştigat şi un premiu la festivalul Honolulu Film Awards. Lucrarea va apărea la Editura Bibliotheca din Târgovişte, iar prefaţa este semnată de prof. dr. George Coandă.

De asemenea, cartea va avea distribuţie în România şi Canada, iar cuvântul introductiv este semnat de o binecunoscută traducătoare de origine română, Maria Bandol.

Daniela şi echipa sa vor fi prezenţi în România în perioada următoare, unde are în lucru şi un proiect de film documentar, proiect în care deţine calitatea de director de film şi care este realizat în colaborare cu compania "Project 2211" din Canada. Din echipă mai fac parte cameramani, coregrafi şi dansatori din Bucureşti.



Povestea The Boyash”

Filmul “The Boyash” a fost realizat cu ajutorul unor filmări mai vechi pe care Daniela le avea în arhiva personală,de când era redactor la o televiziune locală din Târgovişte.

“Aveam o filmare din România despre facerea lingurilor şi mi-am spus că ar prinde ideea. Am folosit interviul. Am zis să îl fac de la început, folosind un narator în limba enegleză pentru a prinde audienţa canadiană. A fost o întreagă aventură până când am găsit vocea potrivită şi echipa potrivită”, adaugă ea.

Singura sursă de venit pentru rudari

Filmul se axează pe meşteşugul facerii lingurilor, meşteşug care era singura sursă de venit a rudarilor din comuna dâmboviţeană Băleni.

“De fapt ei făcea linguri dar şi alte obiecte din lemn. Acum, chiar dacă mai fac linguri nu mai trăiesc exclusiv din asta. Acolo în Băleni sunt trei comunităţi: români, sârbi şi rromi rudari. Cine se mai gândeşte că lingura aia de lemn pe care o găsim în multe gospodării, a fost, de fapt sursa de venit a unei întregi comunităţi? Istoria meşteşugului la Băleni datează din secolul al 17-lea. Ei au transmis din generaţie în generaţie acest meşteşug. Obiectele le comercializau în târguri şi oboare din împrejurimi”

Reunoaştere internaţională

Filmul despre rromii din Băleni a fost atât de apreciat de străini încă a fost difuzat atât pe canalul canadian cât şi pe canalul intercultural şi aproape o lună de zile.

În 2015 documentarul "The Boyash" a fost selectat oficial pentru a concura la Pineapple Underground Film Festival, PUFF 2015 in Hong Kong. A primit, de asemenea, “Honorary Prize” la “Gala for Press Awards 4th Edition, Romania”.