Cine este noul partener de viaţă al românului Florin Marin, proaspăt despărţit de bătrânul Clements: „Este spaniol şi a fost căsătorit cu o româncă“

Tânărul care a fost cap de afiş în presa tabloidă din Regat i-a făcut rapid portretul noului său iubit, despre care spune că este un om de afaceri din Spania.

"M-am cuplat, păi ce dracu’ să fac, să stau singur la vârsta mea?! Îl cheamă Jeronimo Jesus de Vega, este spaniol, are 48 de ani, a fost căsătorit cu o româncă, cu care are o fetiţă de 13 ani, însă a divorţat după ce şi-a dat seama că-i plac bărbaţii. El mi-a scris pe Facebook după ce a aflat că m-am despărţit de Philip şi mi-a zis că vrea să mă cunoască. I-am spus să cumpere biletele de avion, că doar nu era să mă duc pe banii mei. M-a aşteptat la aeroport cu trandafiri albi, m-a surprins plăcut. După aceea, ne-am dus într-un club de gay din Alicante, am băut gin tonic şi am plecat la el acasă. Am dormit împreună. Are trei restaurante şi şi-a luat teren să construiască un bloc. Nu l-a deranjat că mie îmi plac banii, eu i-am spus pe faţă, de ce să mint? Mi-a luat imediat ultimul model de Iphone. I-am zis: ”, a povestit Florin Marin pentru Click