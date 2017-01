Câţi vizitatori au atras muzeele din Dâmboviţa în 2016

Monumentele, istoria şi cultura oraşului Târgovişte încep să atragă tot mai mulţi turişt,i dovadă că în anul care tocmai s-a incheiat au fost cu 23.030 mai multţi vizitatori la muzeele Complexului Naţional Muzeal "Curtea Domnească", faţă de anul 2015.

Cele mai vizitate muzee au fost:

MUZEELE COMPLEXULUI NAŢIONAL MUZEAL “CURTEA DOMNEASCĂ“ TÂRGOVIŞTE:

-Ansamblul Monumental „Curtea Domnească” - 99.572

-Muzeul de Istorie - 14.035

-Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti - 48.694

-Expoziţia „Metamorfozele unui loc al memoriei: de la cavalerismul Şcolii de Ofiţeri Ferdinand I la spaţiul profan al procesului şi execuţiei soţilor Ceauşescu şi al sfârşitului regimului totalitar din România” - 4.941

-Muzeul Evoluţiei Omului si Tehnologiei în Paleolitic - 6.432

MUZEE DIN JUDET:

-Pestera Ialomicioarei - 138.494

-Ansamblul Brâncovenesc Potlogi - 5.521

Peştera are o lungime de circa 1.100 de metri, dintre care 450 sunt accesibili şi amenajaţi pentru vizitare. Intrarea peşterii este orientată spre est, iar gura acesteia, sub formă de semielipsă, are o înălţime de 20 metri şi o lăţime de 16 metri.

Temperatura în peşteră oscilează între 4 şi 6 grade Celsius. Umiditatea este destul de mare, între 85 şi 100%.