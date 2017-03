Aviz favorabil de la CNI pentru stadionul de la Târgovişte. Câte locuri sunt prevăzute şi cât va costa noua arenă

Astfel, pe lângă stadioanele din Bucureşti, vom avea o arena ultramodernă şi în oraşul Târgovişte. Consiliul Judeţean a primit aviz favorabil din partea CNI, astfel că la Târgovişte va fi construit un stadion ce va costă 22 de milioane de euro.

Nouă arena va avea o capacitate de 12 mii de locuri şi va fi amplasat în zona gării din Târgovişte.

"Studiul de prefezabilitate este la Compania Naţională de Investiţii. Ni s-au mai cerut câteva clarificări, iar săptămâna trecută le-am înaintat. Acum va intră în comisia ministerului pentru a fi inclus pe lista de finanţare. Noi am făcut toate demersurile legale, am transferat terenul către CNI, am întocmit studiul de prefezabilitate. Sper că în 2-3 ani să avem un stadion la Târgovişte", a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, pentru Ziare.com.