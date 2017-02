Adrian Ţuţuianu, despre referendumul iniţiat de preşedintele Iohannis: „Un cadru constituţional în care să se reîncarce politic“

''Referendumul, ca să dăm un răspuns cinstit, este un mijloc de reîncărcare politică a preşedintelui Iohannis. Referendumul are la bază nu dorinţa de a consolida sistemul judiciar, ci dorinţa preşedintelui de a găsi un cadru constituţional în care să se reîncarce politic'', a declarat Adrian Ţuţuianu, care este şi preşedintele Comisiei de control a activităţii SRI.

Acesta a adăugat că dorinţa preşedintelului Iohannis nu poate fi blocată.

''Preşedintele are dreptul să organizeze un referendum naţional. Avizul Parlamentului este consultativ. Am făcut o precizare, că avizul e condiţionat de respectarea unor norme constituţionale, de respectarea unor decizii ale Curţii Constituţionale, care spun ce înseamnă referendum naţional, în ce domenii, şi de respectarea practicii CEDO şi a deciziilor Comisiei de la Veneţia. Asta am spus noi în aviz, pentru că, de principiu, nu poţi să îl blochezi'', a afirmat senatorul PSD.

Cheltuială inutilă

''Ne vom pronunţa cu privire la poziţia noastră politică faţă de referendum în momentul când vom vedea întrebarea. Rămâne să vedem. Personal, nu văd nicio finalitate a referendumului şi împărtăşesc opinia exprimată şi în spaţiul public că facem o cheltuială inutilă pentru a afla sau a nu afla pentru că uitaţi-vă ce se poate întâmpla: nu se face cvorumul, înseamnă că românii nu susţin lupta anticorupţie?'', a precizat preşedintele PSD Dâmboviţa, senatorul Adrian Ţuţuianu.

Preşedintele Klaus Iohannis le-a transmis pe 24 ianuarie preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului o scrisoare prin care anunţa că a declanşat procedura privind organizarea unui referendum naţional cu privire la continuarea luptei împotriva corupţiei şi asigurarea integrităţii funcţiei publice. Parlamentul a avut termen 20 de zile pentru a da un aviz acestei solicitări, aviz care este consultativ.

Comisiile juridice ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au dat un aviz pozitiv în unanimitate solicitării preşedintelui Klaus Iohannis, iar apoi plenul Parlamentului a avizat favorabil, luni, 13 februarie, solicitarea preşedintelui privind referendumul.