140 de ani de Wimbledon. Google sărbătoreşte momentul printr-un Logo special

Este găzduit de All England Lawn Tennis and Croquet Club din Londra, în Marea Britanie. Este al treilea ca ordine pe parcursul anului, dupa Australian Open şi Roland Garros. Prima ediţie a avut loc în 1877.

Istorie



Clubul All England Lawn Tennis and Croquet a fost fondat în 1868 sub numele All England Croquet Club. În anul 1875 a fost adăugat un teren de tenis pe iarbă, iar numele clubului a fost schimbat, adăugându-se sintagma And Lawn Tennis. În primăvara anului 1877 a avut loc primul campionat de tenis, singura categorie la care s-a disputat concursul fiind cea masculină. 22 de jucători s-au înscris, fiecare plătind o guinee pentru a participa. Victoria i-a revenit lui Spencer Gore, un jucător de cricket din Surrey în vârstă de 27 de ani.

În finală, el l-a învins pe William Marshall în trei seturi, scor 6-1, 6-2, 6-4, în doar 48 de minute. Gore a primit astfel premiul de 12 guinee şi o cupă din argint oferită de revista sportivă The Field. În jur de 200 de persoane au plătit câte un şiling pentru a urmări finala. Partida a avut loc într-o joi, deoarece de vineri începea un joc de cricket. În anul următor, Gore avea să fie învins în ultimul act de Frank Hadow.

În anul 1882, numele Croquet a fost exclus din titlul clubului, deoarece acest sport nu se mai practica aici, complexul devenind un destinat doar tenisului. În 1889, numele bazei sportive a devenit All England Lawn Tennis and Croquet Club, doar din motive sentimentale.