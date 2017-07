Zeci de cămine de bătrâni clandestine descoperite în Suceava: vecinii acuză că oamenii ar fi ţinuţi nemâncaţi şi trimişi la cerşit

La Gura Humorului, spre exemplu, există un caz unde proprietarii unei case au „grijă“ de bătrâni după ce aceştia semnează în acte că trec locuinţele lor în posesia îngrijitorilor.

Gheorghe şi Viorica Miroş sunt acuzaţi de vecini şi de unele rude ale unor persoane în vârstă că ar vâna bătrâni singuri, că i-ar convinge să întocmească acte de vânzare-cumpărare pe locuinţe, că ar direcţiona pensia către domiciliul lor din cartierul Bogdăneasa, din Gura Humorului, după care bătrânii ar ajunge în căminul ilegal.



Gheorghe Marcu a fost unul dintre bătrânii care şi-au petrecut ultimii ani din viaţă în casa soţilor Miroş. „Am plecat în străinătate, iar de prin 2005, când m-am întors acasă, am început să-mi caut tatăl. La adresa de pe strada Cetăţii, unde ştiam că are garsoniera, nu răspundea nimeni. Îmi amintesc că am fost de vreo trei ori, când într-o zi o vecină mi-a povestit că tatăl meu nu mai locuieşte acolo şi am început să-i dau de urmă. L-am găsit şi am aflat că le-a dat casa şi prin ce chinuri trece. Nu puteam să vorbesc cu el, nu era niciodată singur. Îmi amintesc că într-o după-amiază au venit vreo patru bătrâni la poartă, unul mi s-a părut că avea şi un retard psihic. A trebuit să plec din nou din ţară, iar când m-am întors am aflat de la nişte vecini ai familiei Miroş că bătrânii sunt ţinuţi câte o zi întreagă pe străzi, nemâncaţi, la cerşit. Am început din nou să-l caut, dar fără sorţi de izbândă. Am aflat după o perioadă că murise, dar nimeni din familia Miroş nu mi-a confirmat. Am verificat atunci la Primăria Gura Humorului şi am aflat că într-adevăr murise, iar certificatul de deces a fost ridicat de Miroş Gheorghe“, a povestit Costel Marcu.

Vecinii familiei Miroş susţin, sub protecţia anonimatului, că oamenii care ajung să fie îngrijiţi de soţii Miroş ar trece prin clipe grele, fiind ţinuţi flămânzi şi nespălaţi. În plus, ei ar fi puşi să şi cerşească, toţi banii obţinuţi ajungând în buzunarele aşa-zişilor îngrijitori.

Contactat telefonic, reprezentantul Serviciului de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Gura Humorului a refuzat să dea vreun fel de declaraţie, spunând că numele Miroş nu-i spune nimic şi nu cunoaşte cazul, iar pentru alte detalii aşteaptă o solicitare oficială. De asemenea, precizăm că jurnaliştii „Adevărul“, prezenţi la Gura Humorului, au încercat să obţină un punct de vedere din partea membrilor familiei Miroş, dar aceştia au refuzat să comenteze.

„În ultima perioadă, Prefectura a făcut un recensământ al unităţilor de asistenţă socială din judeţ. Cifrele au arătat că avem 125, dar la o suprapunere cu datele existente la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale a reieşit că 22 de astfel de unităţi nu sunt acreditate. S-a constituit o comisie mixtă formată din reprezentanţi ai ISU, DSP, ITM şi Prefectură, care în următoarele două săptămâni va verifica toate aceste 22 de unităţi“, a declarat Mirela Adomnicăi, prefectul judeţului Suceava.

