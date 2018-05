Pompierul român cu două romane SF publicate. „Sânge pentru sânge“, cartea în care „prind viaţă personaje diabolice“

Meseria de pompier este una plină de încercări şi de situaţii limită. După fiecare tură de serviciu, majoritatea pompierilor militari îşi „încarcă” bateriile în sânul familiei. Mulţi dintre ei au unele preocupări care-i deconectează de momentele de tensiune şi de concertare din timpul intervenţiilor. Unii cântă, alţii pictează, iar o parte dintre pompieri aleg să se relaxeze la pescuit.

Plutonierul major Marius Teodor Ungureanu (34 de ani) este subofiţer operativ principal în cadrul Detaşamentului de Pompieri Câmpulung Moldovenesc. La sfârşitul programului de muncă, acesta îşi găseşte liniştea scriind. El a visat dintotdeauna să scrie un roman şi, după ani de muncă şi ceasuri bune petrecute în faţa foilor albe, în căutarea inspiraţiei, a reuşit să publice primul său roman, în 2017.

„Este un roman din genul «Fantasy», care îl duce pe cititor în diferite colţuri ale imaginaţiei. O dragoste imposibilă, dar totuşi dorită de cei care aleg să ducă acest război. Aici prind viaţă personaje diabolice şi înfiorătoare, într-o poveste plină de suspans, care îl va determina pe cititor să savureze cartea până la ultima pagină”, spune pompierul Marius Ungureanu despre romanul său de debut „Înger şi demon. Începuturi”.

Recent, acesta a mai publicat romanul „Sânge pentru sânge”, în care vorbeşte despre viaţa unui tânăr doctor, care este dată peste cap când constată că nu este cine credea că este, că în jurul său s-a ţesut o adevărată conspiraţie şi că toata lumea vrea sa profite de puterile şi de sângele său.

Marius Teodor Ungureanu este un om simplu, ce provine din inima Bucovinei, din satul Prisaca Dornei, comuna Vama. El şi-a început studiile la Şcoala Generală cu clasele I – VIII din comuna Vama, după care a urmat cursurile liceale la Grupul Şcolar nr.1 din Câmpulung Moldovenesc. La sfârşitul liceului, Marius Ungureanu a mers în armată, unde a efectuat stagiul militar.

La vârsta de 22 de ani, după un an de zile în care şi-a căutat de muncă în diferite zone din judeţul Suceava, a aflat că se fac angajări la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava, astfel că a dat examenele, a fost admis şi din 2006 a început cariera sa de pompier.

„Nu pot descrie sentimentul pe care îl ai atunci când salvezi pe cineva dintr-o misiune şi auzi doar un simplu «Mulţumesc!»”

„La vârsta de 22 de ani, cred că toţi tinerii visează la o carieră militară. Eu unul aşa mă vedeam pe viitor, să fiu în armată şi am reuşit. După ce am efectuat stagiul militar, am aflat că se fac angajări la Pompieri şi după ce am dat examenele, în anul 2006, mi-am început cariera”, a povestit Marius Ungureanu.

Acesta vede meseria de pompier ca un dar de la Dumnezeu, deoarece pompierii se luptă cu moartea şi de cele mai multe ori reuşesc să o învingă. Plutonierul major Ungureanu le recomandă tinerilor să urmeze această carieră, deoarece meseria de pompier este unică în lume. El a arătat că dacă ar avea ocazia de a o lua de la capăt, tot meseria de pompier ar alege-o, deoarece pe zi ce trece satisfacţia sufletească creşte tot mai mult.

Activitatea lui Marius Ungureanu în cadrul Detaşamentului de Pompieri Câmpulung Moldovenesc al ISU Suceava constă în intervenţii la incendii, accidente rutiere, inundaţii şi alte situaţii de urgenţă. Deşi a văzut foarte multe lucruri neplăcute în cariera sa de pompier, acesta nu s-a gândit să renunţe niciodată la meseria de pompier, fiind foarte mândru că poate face parte din această „familie”.

„Pentru noi, fiecare intervenţie este deosebită şi diferă una de alta, de aceea trebuie să fii pregătit în fiecare secundă. Am avut multe intervenţii, dintre care, la un accident de maşină, după ce am scos o tânără dintre fiarele maşinii, în jurul orei 03.00 dimineaţa, o ţineam în braţe, iar aceasta m-a prins de mână şi mi-a zis cu ochii în lacrimi de durere <<vreau la mama>>. Au mai fost şi multe alte situaţii de acest gen pentru care, noi ca salvatori şi ca oameni, trebuie să fim tari. Nu pot descrie sentimentul pe care îl ai atunci când salvezi pe cineva dintr-o misiune şi auzi doar un simplu <<mulţumesc>>. Pentru mine şi cred că pentru toţi colegii înseamnă enorm”, susţine Marius Ungureanu.

Pompierul sucevean a explicat că un tânăr care doreşte să devină pompier trebuie să iubească oamenii, să aibă curaj şi devotament, deoarece toate acestea să formeze un întreg, iar dacă reuşeşte să contopească aceste lucruri, singur va deveni un pompier adevărat. Plutonierul major a arătat că atunci când vede speranţa din ochii celui căruia îi este stinsă casa sau îi este salvată maşina din flăcări simte că ceea ce face nu este de prisos şi nu vrea să renunţe niciodată la meseria de pompier.

„Acele persoane se agaţă de noi, de faptul că în acele momente, lumea lor se prăbuşeşte, iar pompierii sunt întotdeauna acolo pentru a-i readuce la viaţă. Părţile proaste ale meseriei de pompieri sunt atunci când uneori viaţa se scurge prin degetele noastre şi nu putem face nimic, poate doar să vărsăm o lacrimă care să-i însoţească până sus în ceruri”, a mai arătat Marius Ungureanu.

Pompierul Marius Ungureanu şi cărţile sale. FOTO Arhivă personală

Atunci când nu intervine pentru a stinge incendii sau salvează oameni dintre fiarele contorsionate ale maşinilor implicate în accidente rutiere, plutonierul major Marius Ungureanu iubeşte să scrie, fără a găsi o legătură strânsă între meseria de pompier şi cea de scriitor.

„Între meseria de pompier şi cea de scriitor nu cred că există vreo legătură, poate doar dragostea pentru ceea ce faci”, a precizat pompierul sucevean.

În urmă cu mai bine de trei ani de zile, la data de 13 ianuarie, exact de ziua sa de naştere, Marius Ungureanu a început să scrie la romanul „Înger şi demon. Începuturi”. Acesta a început pur şi simplu să aşeze cuvinte pe foaie, inspirându-se din viaţa sa şi ale apropiaţilor. Înainte de a scrie acest roman, pompierul sucevean nu mai scrisese, însă acum deja a început să lucreze la unul nou, după ce prima sa carte se vinde destul de bine.

„Pasiunea pentru scris pur şi simplu o simţi. Eu, când încep să scriu, dau o fugă în altă lume, într-o lume unde poţi iubi şi trăi sentimente unice”, susţine scriitorul Marius Ungureanu.

Primul său roman, intitulat „Înger şi demon. Începuturi”, este o combinaţie între real şi ficţiune, cu care a reuşit să-i surprindă, în sensul bun al cuvântului, pe colegii săi, care l-au felicitat şi susţinut. Feedback-ul pozitiv primit de la cititori şi de la apropiaţi l-a făcut pe plutonierul major Marius Ungureanu să începe să lucreze la un alt roman, sperând ca acesta să prindă viaţă până la sfârşitul acestui an.

„Odată ce parcurgi romanul <<Înger şi demon. Începuturi>>, ajungi până în cele mai îndepărtate colţuri ale imaginaţiei. Descriind în câteva cuvinte, romanul înseamnă: dragoste, ură, suspans şi acţiune”, a explicat Marius Ungureanu.

Acesta este pasionat de scriitorii moderni, din zilele noastre, precum Sandra Coroian sau Carmina Harr. El nu a fost inspirat în ale scrisului de cărţile citite ci mai mult de faptul că îi place să creeze.

„Nu am fost inspirat foarte mult de cărţile citite. M-am apucat de scris deoarece iubesc să creez”, a menţionat Marius Ungureanu.

Atunci când nu scrie sau când este la serviciu şi încearcă să salveze vieţi, pompierul sucevean îşi dedică aproape tot timpul liber fetiţei sale în vârstă de şapte ani. Marius Ungureanu este divorţat de peste şapte ani de zile, crescându-şi singur fiica de când aceasta avea doar trei luni de zile, primind un sprijin consistent în acest sens din partea părinţilor săi.

