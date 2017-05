Dorel aproape că a dărâmat crucea de la mormântul poetului bucovinean Vasile Bumbac, bun prieten cu Mihai Eminescu

Un cetăţean din satul sucevean Costâna, care de mulţi ani are grijă de mormântul poetului şi profesorului Vasile Bumbac, prieten al lui Mihai Eminescu încă din prima parte a tinereţii celor doi, a semnalat un fapt greu de digerat petrecut în aceste zile în Cimitirul Pacea, al municipiului Suceava.

În spatele mormântului în lui Vasile Bumbac şi al soţiei sale, Eudochia, prins şi aşa între mari construcţii din beton, placate cu marmură, cavouri strălucitoare ale unor suceveni, unii defuncţi alţii încă în viaţă dar care consideră că şi-au cumpărat deja bilet la trenul spre eternitate în vagonul de clasa întâi, a început în această primăvară o nouă organizare de şantier.

S-au săpat fundaţiile pentru un nou cavou iar „meseriaşii” firmei recomandate de administratorul cimitirului, au considerat că îi încurcă mult gărduţul ce împrejmuieşte mormântul modest al cărturarului bucovinean şi a soţiei sale, chiar şi crucea veche de piatră, un mic monument funerar care ar trebui să marcheze locul în care cei doi îşi dorm somnul de veci, a trebuit să fie mutată din loc, pentru a se putea, probabil, instala betoniera necesată construcţiei noului monument.

Evenimentul a fost semnalat, cum am spus deja, de un om din Costâna, satul de baştină a lui Vasile Bumbac, care periodic, vine la Suceava pentru a îngriji mormântul cărturarului.

„Faza e că au scos gardul care e acolo de 100 de ani ca să toarne placa la cavoul vecin apoi crucea care era înclinată, au mutat-o cumva înspre dreapta de pe postament şi rotită. Am trecut pe acolo înainte de Paşti, că merg şi fac curat cam de 2 – 3 ori pe an şi am văzut că se săpa în spatele mormântului, aşa că mă aşteptam la suprize, dar nu să scoată gărduţul şi să strâmbe şi mai tare crucea aia”, a spus bărbatul.

Deţinătorul dreptului de concesiune pentru locul de veci unde se construieşte cavoul cel nou, este un universitar ieşean, originar din Suceava. Acea porţiune de teren a aparţinut familiei sale, a fost la un moment dat şi un monument construit, decizia nouă fiind însă aceea de a se săpa şi amenaja un cavou mai încăpător pentru rude. El a recunoscut că a comandat construirea cavoului, a discutat această problemă cu administratorul cimitirului Pacea, care i-a recomandat şi firma cu care va colabora în extinderea şi modernizarea locului de veci.

„Am făcut comanda în limita suprafeţei luate în concesiune”, a precizat universitarul ieşean, cu origini în municipiul Suceava. El a oferit garanţii verbale că va lua legătura cu „meseriaşii” ce s-au ocupat de construcţia cavoului, pentru a clarifica situaţia.

Cine a fost Vasile Bumbac, poet, dascăl şi prieten de suflet al lui Mihai Eminescu

Numele Vasile Bumbac înseamnă, pentru cei mai mulţi suceveni, o stradă supraaglomerată ce trece prin faţa Palatului Finanţelor, prin spatele Palatului Administrativ, pe lângă vechiul sediu al Arhiepiscopiei, acum restituit Consiliului Judeţean, pe lângă defunctul Hotel Gloria, până în spatele Casei de Cultură. O stradă supraaglomerată, dată fiind multitudinea de instituţii riverane.

Pentru cei care încă îi păstrează vie memoria, Vasile Bumbac este cunoscut în istoria literaturii ca poet, profesor director de gimnaziu la Suceava dar, înainte de toate, prieten al lui Mihai Eminescu.

