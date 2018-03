VIDEO Sora criminalului de la spital cere să se afle cine este „ofiţerul sub acoperire DNA“ din biletul de adio: „Nici nu ştiu dacă e poliţist, să vedem dacă este“

„Telefonul e la interceptare. După interceptare, la procurorul de caz, fac plângere şi trebuie să se depisteze, pentru că telefonul e în continuare la ei, nu l-am primit, şi trebuie să mă cheme în audienţă“, a declarat sora criminalului, care nu crede în varianta crimei din gelozie. Mai mult, spune că de la fratele său nu ştia că între cei doi există o astfel de relaţie.

„Nu ştiam că are fratele o relaţie intimă cu acea persoană. Eu l-am întrebat personal şi nu mi-a spus niciodată că are sau că nu are, vă spun sincer. Mai demult l-am întrebat, dar a spus că nu e adevărat. Nu vorbea mult despre ea, vorbea ca despre toate colegele“, a spus femeia, menţionând: „nu pot să cred că era o dragostea aşa de mare încât să omori pe cineva“.

Sora bărbatului spune că nu ştie nici dacă acel bărbat despre care se vorbeşte în bilet, şi care, prin înţelegere cu asistenta Ramona Cosmescu, ar fi pus la cale asasinarea medicului-şef de secţie Cristina Mischie şi a asistentului-şef Alice Popescu, este, într-adevăr, poliţist. „Nici nu ştiu dacă e poliţist, să vedem dacă este“, a mai spus femeia.

„De ce nimeni nu ia în considerare biletul ăla, de ce nu se depistează cine e persoana aia? Eu aş fi tare curioasă să văd, ştiam că nu găsiseră telefonul lui, l-au găsit? Pentru că el nu întâmplător a avut un bilet în buzunar şi unul l-a lăsat acasă, să fie sigur că cineva găseşte. De ce nimeni nu ia în considerare biletul? Nu înseamnă că toată lumea care lucrează la Psihiatrie e nebună, cum l-au făcut pe el pe internet.... Eu nu cred că un om care nu e în deplinătatea facultăţilor mintale poate să lucreze într-un asemenea mediu, poate să lucreze în sistemul sanitar atâţia ani, asta indiferent câte defecte avea tata. A lucrat şi la Proiectări, dar nu poţi să spui că era un om nebun, dacă el a lăsat în biletul ăla, a spus ceva, înseamnă că el ştie ceva, ceva ce-a dus cu el în pământ, ceva care trebuie, într-adevăr, să iasă la lumină, să se facă o anchetă. De ce-a făcut public numărul, de a zis că-l sufoca?! Nu se pot scoate listele de mesaje, listele de apeluri din acel telefon? În baza ordonanţei procurorului eu zic că se pot, nu? Cine este persoana asta într-adevăr? Nu cred că nu se poate face nimic, nu putem să condamnăm oricum un om. Într-adevăr, e de condamnat că a luat viaţa cuiva, dar de ce s-a ajuns în punctul ăsta de a lua viaţa cuiva şi de a-ţi curma viaţa tu“, a spus Gabriela Ghenea, menţionând că este convinsă că mătuşa sa, sora bărbatului, va face toate demersurile necesare.