România lucrului prost făcut. Cumpărături de lux pentru un spital de urgenţă: jardiniere cu 4.000 lei bucata

Inspectorii Curţii de conturi au dat publicităţii în 2016 un raport în ceea ce priveşte felul în care au fost cheltuiţi în 2015 banii pentru modernizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina. Reprezentanţii Curţii de conturi atrăgeau atunci atenţia că prin modernizările care s-au făcut s-ar fi produs un prejudiciu de 840.000 de lei, dintre care 123.000 de lei doar pentru cumpărarea unor ghivece de beton, cu plante. Deşi în raport nu se specifică, reprezentanţii spitalului confirmă că este vorba de 16 jardiniere, fiecare costând aproximativ 4.000 de lei, restul până la 123.000 de lei fiind pentru amenajarea zonei unde au fost plasate jardinierele.



„Efectuarea de plăţi nelegale pentru achiziţia de plante florale în jardiniere sau vase decorative la preţuri supraevaluate faţă de preţurile practicate în mod curent pe piaţă de furnizori, la obiectivul de investiţii «Lucrări de demolare poartă acces nr. 1 şi poartă acces nr. 2 şi reamenajare acces în scopul fluidizării traficului din zona Unităţii de Primire Urgenţ㻓, au spus inspectorii că este neregula, una dintre ele, care s-ar fi comis în 2015 la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina.

Oferte la un click distanţă

La o simplă căutare pe internet se poate găsi o tuia asemănătoare cu cele din curtea spitalului, la preţuri în jur de 100 lei, în timp ce ghivece asemănătoare au preţuri în jur de 450-500 lei bucata. De remarcat că reprezentanţii spitalului au contestat raportul. Ei au mai făcut acest lucru şi cu alte rapoarte şi, până acum, au şi câştigat.

De altfel, în total, în ceea ce priveşte modernizarea Unităţii de Primiri Urgenţe, inspectorii Curţii de Conturi „au demontat“, de-a lungul timpului, aproximativ jumătate din valoarea lucrării (estimată la aproximativ 3,5 milioane lei cu TVA). „Lucrarea este de bună calitate, oricât am încerca noi să găsim pete-n soare, nu s-a întâmplat cum s-a întâmplat prin alte locuri în ţară. Nu cred că valora jumătate, cum au spus ei.“, a comentat Elena Vişan, actualul manager al spitalului.

Parcări peste parcări

În 2013, în cadrul unui alt control realizat tot de Curtea de Conturi în cadrul Consiliului Judeţean, instituţie care coordonează activitatea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, tot la spital se calcula un prejudiciu de 432.000 lei. „Ordonatorul terţiar de credite «Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina» a efectuat plăţi nelegale reprezentând contravaloare cote de cheltuieli indirecte şi profit mai mari decât cele din oferta care a stat la baza încheierii contractului iniţial, precum şi categorii de lucrări care nu au fost executate sau au fost executate la preţuri supraevaluate, la obiectivul de investiţii «Amenajare alei, platforme, căi de acces Spitalul judeţean de urgenţă Slatina, judeţul Olt»“, notau inspectorii.





Două parcări au fost realizate în ultimii 10 ani la spital, pentru angajaţii spitalului, una de 50, cealaltă de 110 locuri. Pentru prima s-au plătit 500.000 lei, fără să fi fost folosită vreodată, la scurt timp conducerea decizând ca angajaţii să nu-şi mai poată parca maşinile în faţa clădirii. A doua a costat 1,5 milioane lei şi a fost amenajată în spatele spitalului, iar Curtea de Conturi s-a exprimat că ar fi fost de asemenea prea scumpă.



Conducerii actuale a spitalului investiţiile amintite nu-i par prea scumpe, mai ales că ar fi de bună calitate. Cum tot de bună calitate ar fi şi paturile achiziţionate în ultimul an (achiziţii încă neverificate de organele în drept), în baza unui contract-cadru. Un pat cu o noptieră şi stativ pentru perfuzii a costat – 12.000 lei. Patul nu are nimic deosebit, însă „nu are moarte“, spune managerul Elena Vişan, deşi pe piaţă, pentru produse de acelaşi tip, preţurile variază în jurul sumei de 1.000 -1.500 euro.



După realizarea parcării de 500.000 lei, s-a decis interzicerea accesului angajaţilor cu autoturismele

După fiecare raport, deşi la măsuri verificatorii au dispus şi „actualizarea procedurii operaţionale privind achiziţiile publice cu prevederi detaliate, în ceea ce priveşte modul de determinare a valorii estimate a contractelor de achiziţie publică pe baza preţurilor practicate de furnizori în mod curent pe piaţă, respectarea de către compartimentul de achiziţii publice a obligaţiei de a estima valoarea contractului de achiziţie directă pe baza calculării şi însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, stabilirea valorii estimate a contractului de achiziţie publică înainte de iniţierea procedurii de atribuire“, unitatea a ales contestarea procesului verbal.

„Din punctul meu de vedere, problema este alta. Eşti pasibil să greşeşti pentru că nimeni nu-ţi spune exact ce ar trebui să faci, dacă ceri un punct de vedere la Curtea de conturi cu privire la o speţă concretă, se feresc să-ţi spună ce să faci. Pentru că eu, logic, sunt interesată să fac lucrurile corect, nu să fiu nevoită ca de fiecare dată să apăr oamenii mei“, spune managerul, care în majoritatea cazurilor, mai ales atunci când vine vorba de lucrări, are atu-ul studiului de fezabilitate, pe baza căruia se lansează indicatorii privind achiziţia. Toate achiziţiile sunt mai întâi aprobate de ordonatorul de credite, Consiliul Judeţean, care dă banii.

