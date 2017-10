Hidro-kinetoterapia, soluţia-minune în cazul unor afecţiuni grave. „Durata curei depinde de recomandarea medicului, dar se poate face şi profilactic“

Accidente vasculare în urma cărora pacienţii rămân cu pareze, entorse, luxaţii, probleme ale coloanei, recuperarea după operaţii sunt cazuri în care kinetoterapia în apă poate da rezultate mult mai bune decât alte tehnici. Hidrokinetoterapia, pe de altă parte, nu este la îndemâna oricui, şi nu neapărat din considerentul financiar, ci pentru că nu multe sunt clinicile dotate cu bazin.

„Hidrokinetoterapia este una din principalele forme de refacere a funcţiilor diminuate în urma unor boli, traumatisme, dar ajută şi la menţinerea stării de sănătate“, ne explică Elena Ţiu, kinetoterapeut. Hidrokinetoterapia pentru copiii cu deficienţe fizice, spre exemplu, este o metodă complementară a kinetoterapiei, ajutând la relaxarea musculaturii, dar şi la tonifierea acestia, în funcţie de obiectivele programului kinetic, ne explică în continuare specialistul.

O şedinţă durează aproximativ 30-45 minute, în funcţie de vârsta pacientului, de afecţiune etc. Durata întregii cure, în schimb, depinde de recomandările medicului. „Se poate face hidrokinetoterapie şi profilactic“, ne mai spune Elena Ţiu, explicându-ne că această metodă are avantajul de a nu solicita foarte mult articulaţiile. „ Poate înlocui kinetoterapia când pacientul nu are forţa musculară – este cazul parezelor, sau când vorbim de supraponderali, pentru că astfel solicitarea asupra articulatiilor este mica. Exerciţiile în apă antreneaza mai mulţi muşchi decat cele în aer liber“, spune kinetoterapeutul.

Terapeuţii sub îndrumarea cărora pacienţii execută exerciţiile se folosesc de bureţi din polistiren, de plută, de greutăţi, de biciclete subacvatice. În cazul anumitor traumatisme recuperarea se poate face în 2-3 luni, cu şedinţe de două ori pe săotămână, în cazuri mai grave este nevoie de intervenţie îndelungată. Şedinţele de hidrokinetoterapie nu sunt deosebit de costisitoare, însă nici chiar la îndemâna oricui, clinicile care oferă astfel de servicii având tarife, în medie, de 50 lei/şedinţă.

