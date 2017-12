Cinci lucruri care te ajută să slăbeşti sănătos. De ce e bine să-ţi planifici meniul

O vizită la nuriţionist este cel mai important lucru pe care îl putem face când am constatat că s-au adunat kilogramele în plus şi că deja aveam de suferit. Cu ajutorul specialistului va fi întocmit un plan, se va stabili o dietă personalizată în funcţie de numărul de kilograme de care trebuie să scăpăm, de vârstă, profesie etc., însă dincolo de toate acestea va trebui să conştientizăm că e vorba, în primul rând, de a adopta modificări în stilul de viaţă.



Dacă dietele după ureche, spun nutriţioniştii, ne pot dezechilibra grav organismul, obiceiurile bune vor da rezultate în timp, dacă ne oferim răgazul necesar. Iată cinci lucruri de care să ţinem cont când obiectivul nostru este să scăpăm de kilogramele în plus:

1. Calculează numărul de calorii – deşi la început poate părea dificil, o listă care te ajută cum să calculezi caloriile în funcţie de produsele pe care le consumi va fi deosebit de folositoare. Specialistul în nutriţie Cristina Badea spune că numărul caloriilor nu ar trebui să scadă sub 1.200 zilnic, problema fiind de fapt că deseori depăşim cu mult această limită, iar organismul nu are răgazul să consume tot „combustibilul“, prin urmare face depozite. Monitorizarea o putem face fie notând într-un jurnal tot ce mâncăm, chiar şi micile gustări, fie folosind dispozitivele la îndemână astăzi. Cert este că urcatul pe cântar ar trebui să se producă săptămânal, pentru a constata progresul.

2. Respectă numărul de mese – înfometarea s-a dovedit că este doar o soluţie vremelnică şi că progresele se întorc rapid împotriva noastră, prin urmare respectarea unui program este mult mai eficientă. Cinci mese pe zi, formate din trei mese principale şi două gustări, ne vor ajuta, chiar şi în cazul unei diete stricte, să nu simţim senzaţia de foame. Între ultima masa şi ora la care ne aşezăm în pat pentru somn ar trebui să existe un interval de minimum două ore.

3. Ţine cont şi cât şi ce mănânci – discuţia cu nutriţionistul ar trebui să te lămurească ce alimente sunt de evitat şi ce alimente îţi fac bine. De asemenea, când scopul este să scapi de kilogramele nedorite, cântăritul alimentelor, cel puţin până când ajungi să stabileşti „din ochi“ cantităţile, este o necesitate. O greşeală pe care o fac frecvent persoanele care au problem cu greutatea este să renunţe definitie la anumite categorii de alimente. Avem nevoie şi de proteine, şi de carbohidraţi şi chiar şi de grăsimi, însă, toate, de bună calitate şi în cantităţi optime.

4. Planificarea meselor – este un truc verificat. Pentru a nu da din colţ în colţ, când ai ajuns acasă, că nu ştii ce să pregăteşti, gândeşte-te din vreme la meniu şi fă-l chiar pentru mai multe zile. Alte „amănunte“ simple pot schimba în bine parcursul către scăderea în greutate. Schimbă-ţi obiceiul de a consuma băuturi carbogazoase (şi chiar şi sucuri naturale, pe care le poţi înlocui cu consumul de fructe ca atare), sau proteinele „grele“ cu peşte sau pui.

5. Mişcarea – fără mişcare, lucru amintit atât de medici, cât şi de nutriţionişti, o dietă nu va da rezultate la fel de bune. În plus, mişcarea induce o stare de bine, favorizează şi interacţiunea cu alte persoane, prin urmare un abonament la sală este o decizie care îmbunătăţeşte şi starea fizică, dar încurajează şi viaţa socială.