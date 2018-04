Gata cu tocmeala ca la piaţă: un oraş din România introduce plata cu cardul atunci când vrei să cumperi pătrunjel sau roşii

Conducerea SC Pieţe Sibiu SA va implementa plata cu cardul în toate pieţe agro-alimentare din oraş, din acest an. Potrivit turnulsfatului.ro , proiectul este unul pilot pe plan naţional, dezvoltat în parteneriat cu furnizorul MasterCard. Teodor Birţ, directorul SC Pieţe Sibiu SA, spune că acest sistem ar fi trebuit testat încă din 2017, dar a fost amânat din cauza unor probleme de ordin tehnic.

„Introducerea plăţii cu cardul bancar în orice fel de piaţă din România este un proiect pe care Asociaţia Pieţelor din România îl are în derulare de ceva timp. Noi, Pieţe Sibiu SA, ca membri în asociaţie, am intrat în faza pilot a proiectului, asta înseamnă că în Sibiu vom avea primele pieţe din ţară unde cumpărătorii vor putea plăti cu cardul direct la orice comerciant. Suntem în discuţii avansate cu cei de la MasterCard, alături de care am încheiat un parteneriat, şi anul acesta vom avea primele plăţi cu cardul”, a declarat Birţ pentru Turnul Sfatului.

Potrivit sursei citate, toţi comercianţii din pieţele Sibiului vor fi obligaţi să aibă un terminal POS, iar clienţii vor putea achita inclusiv o legătură de pătrunjel, rapid şi uşor.