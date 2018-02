Un român dezvoltă cele mai inteligente sisteme de pe maşinile Mercedes: „La noi statul îţi opune rezistenţă când vrei să deschizi un business nou“

Mihai Antonescu este un tânăr de 25 de ani, originar din Satu Mare, care poate spune că şi-a găsit menirea. După ce a terminat a terminat Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Satu Mare, împins de dorinţa de a descoperi mai mult şi de a deveni mai bun, s-a înscris la o facultate din Anglia, acolo unde a continuat cu un Master în Electronică, la Universitatea din Manchester.

Oportunităţi să revină în România existau, dar nu simţea că ar fi putut să se exprime şi să se dezvolte aşa cum şi-ar fi dorit, aşa că a luat drumul Statelor Unite, până în Silicon Valley. Pentru început, stilul de viaţă al americanilor a fost puţin ciudat pentru el, dar s-a adaptat rapid.

„M-am mutat după facultate să îmi caut un job în tech industry-ul din Silicon Valley. Stilul lor de viaţă este foarte diferit şi a durat ceva până m-am obişnuit. Dacă în România aştepţi să se facă ora 17.00 să poţi pleca acasă sau să te întâlneşti cu prietenii în oraş, în Silicon Valley prietenii tăi sunt tot la serviciu şi stai până la 19.00 sau 20.00, fapt care nu m-a deranjat neapărat. Weekendurile ţi le petreci mergând la ocean sau la o plimbare prin Golden Gate Bridge, iar nopţile prin baruri sunt foarte rare, deoarece barurile se închid în marea majoritate la ora 23.00 sau, în puţine cazuri, cel târziu la 1.00 noaptea, fapt pe care l-am găsit destul de ciudat la început. Acum este ok”, îşi începe Mihai relatarea despre experienţa americană

Mihai şi-a găsit un loc de muncă la Mercedes-Benz Research&Development North America, acolo unde a evoluat rapid, iar acum este Senior Software Egineer, cu rolul de Product Owner în echipa IoT&Wearables. Mihai are un rol important în această echipă, el fiind ultimul om care dă ok-ul produselor pe care le realizează cei din echipa sa.

„Sarcina mea este să am grijă ca produsele din echipa mea să ajungă să fie implementate aşa cum au fost gândit. Eu sunt responsabil End-2-End de produsele care le dezvoltăm: Ideation -> Specification -> Developement -> QA -> Customer Pilot -> Release -> Maintanence. Ca exemplu de proiecte de care sunt responsabil pentru noua noastră platformă MBUX sunt: Smart Home Integration with MBUX, Wearable integration with MBUX şi multe altele care vor urma să fie anunţate”, explică tânărul.

Pentru viitor, Mihai dezvoltă împreună cu echipa sa sisteme inteligente care vor fi implementate pe noile autoturisme Mercedes, sisteme care vor face viaţa şoferilor mult mai uşoară, nu doar la condus, ci şi în rest.

„Vom introduce şi noi asistenţa vocală în MBUX. Doar trebuie să spui «Hi, Mercedes» şi MBUX te va întreba cu te poate ajuta astăzi. Ca şi feedback, tu poţi vorbi ca şi cum ai vorbi cu orice altă persoană. De exemplu: «Am nevoie de o umbrelă mâine?» sau «Aş bea o cafea» sau «îmi e frig», iar maşina va reacţiona conform discuţiei. Îţi va arăta prognoza meteo pentru mâine sau îţi va arăta cea mai apropiată cafenea sau va creşte temperatura în maşină. Desigur, sunt multe alte lucruri care sunt şi mai deosebite ce vor apărea în viitorul apropiat ca şi maşini autonome sau maşini zburătoare”, mai povesteşte Mihai Antonescu

Mihai se simte împlinit şi realizat în Silicon Valley, iar în planurile sale pe termen mediu şi scurt nu există întoarcerea în România, considerând că nu este încurajat de ceea ce se întâmplă în ţară să facă acest lucru, deşi ideea de a avea propria afacere îi surâde.

„Momentan nu am planuri să mă întorc în România. Nu cred că situaţia actuală din ţară ar putea să mă satisfacă pe plan profesional. Faptul că lucrurile se mişcă foarte greu pe plan administrativ şi nu ai beneficii dacă înfiinţezi un business nou mă demotivează total. La noi în ţară, statul îţi opune rezistenţă şi te înfundă în procese dificile pentru obţinerea de autorizaţii, contabilitate şi altele. Admir în schimb progresele în tech industry din Cluj şi restul ţării şi cred că avem şanse foarte mari să creştem mult în anii ce vin. Trebuie doar să ne rezolvăm problemele administrative că să devenim ca şi ţară punct mai atractiv pentru investitori, doarece talent şi forţă de muncă este destulă”, mai afirmă Mihai.

Tânărul a fost recent în Europa, cu turneul de prezentare al noilor maşini Mercedes care au implementat sistemul MBUX dezvoltat şi implementat de echipa sa, iar acum s-a întors la muncă pentru a pune în practică noi sisteme inteligente, care vor uimi lumea în curând.