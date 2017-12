Primăria Satu Mare a semnat contractul de finanţare pentru cel de-al treilea pod

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, însoţit de deputatul Magyar Lorand, a semnat miercuri, 13 decembrie, la Bucureşti, contractul de finanţare pentru cel de-al treilea Pod peste râul Someş. Obiectivul de investiţie a fost adus în discuţie pentru prima dată în municipiul reşedinţă de judeţ în urmă cu mai bine de 15 ani, dar acesta nu s-a concretizat până în prezent, fiind doar la nivel de discuţii până în urmă cu doi ani.

Pe de cealaltă parte, din partea Guvernului României, contractul a fost semnat de Adrian Gâdea, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

Semnarea contractului de finanţare pentru această investiţie este văzută de către municipalitate ca un moment istoric pentru oraş.

” Încheiem anul cu o veste mult aşteptată. Astăzi am semnat contractul de finanţare pentru investiţia “Pod peste râul Someş, amplasament str. Ştrandului”. Este un vis al sătmărenilor, care în sfârşit prinde contur, un vis care nu mai e doar un slogan electoral. Am fost singurul candidat la alegerile din 2016 care nu a promis construcţia celui de-al treilea Pod peste râul Someş, chiar dacă am fost conştient de importanţa investiţiei pentru Satu Mare.

Am preluat un proiect eşuat al fostului primar, cu trei licitaţii organizate la care nu s-a prezentat niciun ofertant. Dar, din iunie 2016 am făcut paşi concreţi şi hotărâţi în realizarea acestui obiectiv: a fost scos la licitaţie şi apoi finalizat proiectul tehnic al podului, a fost întocmit dosarul cu toate documentaţiile pentru a fi depus spre finanţare la Guvern. Totodată, a fost declanşată procedura de expropiere. Acum urmează să organizăm licitaţia, iar apoi să demarăm lucrările de construcţie”, a declarat primarul Kereskényi Gábor.