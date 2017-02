Românul care a colecţionat cele mai multe maşini Dacia. Cum a ajuns să adune în garaj peste 30 de autoturisme

Când numărul maşinilor a crescut, Iulian a început să ţină legătura şi cu alţi pasionaţi. S-a înscris într-un club şi chiar participă cu maşinile lui la retroparade, pentru că mai mult de jumătate din ele sunt recondiţionate şi funcţionale. Tânărul povesteşte că, deşi nu este mecanic de meserie, a învăţat cum să şi repare autoturismele. „În general le-am reparat eu, dar acum sunt prea multe şi sunt nevoit să externalizez serviciul, ca să spun aşa. Îmi caut colaboratori, pentru că nu mai fac faţă. Eu lucrez într-o multinaţională, am cu totul altă meserie şi destul de puţin timp liber“, spune Iulian care, din când în când, îşi scoate maşinile la plimbare pe străzile municipiului de pe malurile Timişului.

Dragostea lui Iulian pentru autoturismul naţional a început încă din copilărie, când familia sa deţinea o maşină Dacia pe care a moştenit-o atunci când a împlinit 18 ani şi a obţinut permisul auto. De atunci, numărul maşinilor a tot crescut în curtea lui Iulian şi, chiar dacă cu greu le mai face loc pe terenul din jurul casei sale, tânărul nu se opreşte şi caută în continuare alte exemplare ale modelului fabricat în România. „M-am născut cu Dacia, pentru că aşa era pe vremurile alea, nu prea avea nimeni maşină străină. Am îndrăgit această maşină şi, când am început să conduc, am primit tot o Dacia şi apoi mi-am luat încă una şi încă una şi încă una şi aşa am ajuns acum să am 30 de maşini. Probabil că numărul lor va creşte, pentru că de fiecare dată când găsesc o maşină veche, care are anumite particularităţi, îmi doresc să o am. Şi până la urmă, asta se şi întâmplă“, povesteşte tânărul.



Dacia limuzină, piesa de rezistenţă



Bănăţeanul nu colecţionează doar maşini Dacia. Are mai multe modele de Oltcit, Aro, Lada, Skoda, Moskvich etc. Vedeta colecţiei şi maşina pe care el o consideră deosebită este însă tot o Dacia, un fel de limuzină a mărcii, după cum spune colecţionarul. „Este Dacia Maxi Break, o maşină cu opt locuri, fabricată în 1987. Destul de rară. Nu ştiu câte exemplare mai sunt în ţară, dar e una dintre maşinile la care ţin cel mai mult“, mărturiseşte Iulian, care mai are în colecţie şi mai multe modele de Dacia 1100, Dacia 500 – Lăstun, Dacia Sport, Dacia Papuc etc.

Iulian a cumpărat majoritatea autoturismelor în urma anunţurilor de la Mica publicitate, însă în prezent a devenit atât de cunoscut pentru pasiunea sa, că îl sună proprietarii de maşini direct pe el şi îl întreabă dacă nu e interesat.



O parte din coleţia lugojeanului

„Lumea s-a deşteptat şi începe să preţuiască Dacia ca vehicul istoric“, afirmă tânărul care spune că nu toate maşinile lui sunt maşini uzate. „Am în colecţie o Dacia 1310, fabricată în 1990, dar care e nou-nouţă. A aparţinut unui domn care a parcurs cu ea doar 2.834 de kilometri, apoi a vândut-o unei familii de pensionari. Cum soţul a decedat imediat după aceea, iar văduva nu avea carnet, maşina nu a mai fost rulată. A fost scoasă la vânzare şi, când am văzut anunţul, nu mi-a venit să cred că e adevărat! Aşa am cumpărat o Dacie conservată perfect, aproape în starea în care a ieşit din uzină“, se bucură Iulian Zaiba.

Pentru colecţia sa, Iulian a străbătut întreaga ţară. „Apreciez foarte mult povestea fiecărei maşini în parte. Adun vehicule, dar şi poveştile lor. Ascult povestea, iar uneori ea este cea care mă face să decid dacă o voi cumpăra sau nu. După o Dacia Sport m-am dus la Braşov, după Moskvitch am fost la Cluj, iar o Dacia 1100 am luat-o de la Haţeg. Vă vine să credeţi că, la pachet, omul mi-a oferit nu mai puţin de 80 de arcuri originale, plus scaune, parbrize şi câteva anvelope, e drept – cam uzate, dar care se găsesc destul de greu, pentru că modelul 1100 avea nişte roţi mai mari şi mai înguste. Am venit de la Haţeg cu două furgonete pline de piese!“, povesteşte Iulian Zaiba.

Un Lăstun cu doar 3.000 de kilometri la bord

Din colecţia lui Iulian nu putea să lipsească celebrul model fabricat la Timişoara, Dacia 500, cunoscută mai ales sub numele „Lăstun“, automobilul care a născut atâtea glume savuroase în epocă din cauza dimensiunii sale. „Lăstunul“ lui Zaiba, fabricat în 1990, este unul bine întreţinut şi are doar 3.000 de kilometri la bord.

Dintre maşinile fabricate în fostele ţări comuniste, cea mai „strălucitoare“ este o Skoda 120L galbenă, din 1978, în stare perfectă de funcţionare. „Este primul automobil din Lugoj care are atestat de vehicul istoric. Am cumpărat-o de la un colecţionar din Timişoara. Cu această maşină am participat la Retroparada Toamnei 2014, organizată la Timişoara de Retromobil Clubul Român“, se mândreşte Iulian.

Ca orice colecţionar, uneori este nevoit să mai şi renunţe la unele dintre maşini: „Am avut un Fiat 600, fabricat în 1964, care îmi plăcea mult, dar mi-am dat seama că nu pot să-l repar, aşa că l-am cedat unui colecţionar pasionat al mărcii. Era singura maşină occidentală din colecţie, îmi pare cumva rău după ea, dar uneori trebuie să fii obiectiv. Aş fi ţinut-o degeaba, dar acum cineva se bucură de ea, iar eu mă bucur că e bine întreţinută“.

Are şi două „vedete de cinema“

Două dintre maşinile lui Iulian – un Moskvitch 412 şi o Dacia 1100 – au apărut într-un film artistic. Este vorba de lungmetrajul „La drum cu tata“, o coproducţie România–Germania–Ungaria–Suedia, care ilustra perioada comunistă şi pentru care se cereau maşini clasice din anii ’70, bine întreţinute.

Tânărul colecţionar spune că e decis să deschidă un muzeu al maşinilor din fostele ţări socialiste şi că speră ca în scurt timp să-şi vadă visul împlinit, deşi acest obiectiv necesită cheltuieli serioase. De altfel, cei de la Dacia Piteşti au apelat la Iulian pentru a cumpăra o maşină de care aveau nevoie tot pentru deschiderea unui muzeu.

Nuntă cu alai de Dacii

Anul acesta, Iulian Zaiba se căsătoreşte şi a pregătit o nuntă cu totul specială. „Am deja aranjate 12 maşini care vor face parte din «coloana nunţii». Voi face un un fel de retroparadă a maşinilor vechi. Cred că va fi ceva deosebit, iar pentru noi va rămâne o amintire frumoasă“, dezvăluie Iulian.