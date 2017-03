Maşina unui primar, vandalizată în parcare. Edilul spune că va depune plângere

Edilul spune că autoturismul este cel care l-a folosit înainte de a fi ales şi că până când a ajuns pe funcţie nimeni nu a avut treabă cu maşina.



“De 4 luni maşina pe care o foloseam înainte de a fi Primar si care sta marea parte a timpului in parcarea de la bl 3 este zgâriată constant de catre <<oamenii de bine>>! Ciudat, pana sa ajung in poziţia de primar nu deranja pe nimeni! Ciudat, acum doar ea este zgâriată dintre toate maşinile din parcare! Ciudat, dar real in fiecare săptămana mai apare o zgârietură! Atitudinea mea ferma supăra, dar nu înţeleg ce vina are maşina?! Aceste atitudini vorbesc despre cât de mult sufera <<haita de lupisori>>, faptul ca au pierdut <<ciolanul>>", a scris Torma, pe pagina personală.



Contactat de Adevărul, primarul Adrian Torma a spus că nu bănuieşte pe nimeni, dar va face o plângere la poliţie.

”Eu nu mai folosesc maşina respectivă. Nu vreau să spun că e un duşman politic sau un copil bezmetic. Mai sunt şi răutăţile oamenilor. Oamenii vin şi îţi cer tot felul de nebunii. Vor apartamente, vor boxe de lemne, lucruri pe care nu le poţi da aşa cum vor ei. O femeie mi-a cerut să-i anulez o amendă şi pentru că i-am spus că nu se poate, m-a ameninţat că nu mă mai votează”, a spus Torma.