Trei fetiţe au rămas pe drumuri după ce un incendiu cumplit le-a distrus casa. „Ne-am trezit în 5 minute fără absolut nimic“

Claudia abia a împlinit 9 ani, dar ştie exact ce carieră va urma când se va face mare. Vrea să devină avocat pentru a-i salva pe cei care sunt arestaţi pe nedrept. Visul ei însă s-ar putea nărui pentru că în urmă cu câteva zile casa din comuna prahoveană Colceag, în care locuia împreună cu surorile sale mai mici, cea mică în vârstă de 4 ani, iar mijlocia de 6 ani, a fost mistuită de un incendiu.

Focul a izbucnit din senin la ora 5.00 dimineaţa, iar fetele au fost salvate în ultima clipă de tatăl lor, care le-a luat pe toate trei în braţe şi le-a scos afară în stradă.

Mama copilelor a suferit arsuri la nivelul capului şi al picioarelor. Femeia a intrat în casă cuprinsă de flăcări în speranţa că va putea să salveze măcar actele fetelor şi banii, 3.900 de lei pe care îi obţinuse cu doar o zi înainte din vânzarea unei vaci.

Mama fetelor a suferit arsuri la picior şi la cap FOTO Diana Frîncu

”M-am trezit dimineaţa la cinci fără zece (...) şi i-am zis soţiei să facă un ness, iar eu m-am dus la toaletă. Şi am auzit-o cum striga la mine. Când am venit înapoi, flacăra era mare. Am fost conştient că nu mai am ce să fac şi am intrat în casă şi am scos fetele afară. (...) Dacă era de la butelie, bubuia când am aprins becul. Să fi fost de la aragaz, de la furtun, nu ştiu. S-a extins foarte repede. Casa era bătrânească, de 50-60 de ani. Lemnăraia era toată uscată, iar suflul de gaze s-a ridicat în sus şi a cuprins imediat acoperişul. Tot am pierdut, acte, haine, tot. Suntem pe drumuri. Am stat la o vecină, iar acum stau la sora mea şi încerc să fac aici o cameră ca să pot să aduc fetele înapoi. Vă daţi seama că este greu cu trei copii mici. Fetele învăţate la casa lor, cu programul lor... Asta e”, a povestit Sorin Simion, tatăl celor trei fetiţe.





Familia Simion încearcă acum să încropească o locuinţă nouă cu ajutorul oamenilor de bine, care au sărit imediat să ajute. Mai mulţi localnici au venit şi au dărâmat ceea ce mai rămăsese din casa arsă şi au început să sape pentru fundaţia casei.





Tatăl a luat toate trei fetiţele în braţe şi le-a scos afară pe stradă pentru a le proteja de incendiu FOTO Diana F.

Fetiţele merg la şcoală, pentru că profesorii s-au îngrijit şi le-au dat un rând nou de manuale şi câteva caiete, pentru a putea termina anul şcolar cu bine, dar au nevoie de mult mai multe.





Doi miei, zece pui de găină şi trei câini este tot ce mai au cele trei fetiţe şi părinţii lor FOTO Diana F.

”Fetele s-au speriat rău. Cea mare m-a întrebat cu ce merge ea la şcoală pentru că nu mai are ghiozdan. Vă daţi seama, ne-am trezit în cinci minute fără absolut nimic, doar cu hainele pe care le aveam pe noi”, povesteşte mama fetiţelor.

Pentru cei care vor să ajute este important de precizat că familia Simion are nevoie în primul rând de materiale de construcţie pentru a-şi ridica o locuinţă cât de mică, dar şi de mână de lucru. Nu în ultimul rând este nevoie de haine, cărţi şi rechizite pentru cele trei fetiţe. Cei care doresc să ajute pot lua legătura cu tatăl fetiţelor, Sorin Simion, la numărul de telefon 0764.358.694.