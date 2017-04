Taz, câinele poliţist care a luat urma unui deţinut evadat din Penitenciarul Ploieşti, scos la licitaţie de Poliţia Prahova

Conform legeii, IJP Prahova este nevoit să organizeze trei sesiuni de licitaţie publică pentru a vinde câinii bătrâni care nu mai pot fi angrenaţi în misiune, oricui este interesat. Până acum au fost organizate două astfel de licitaţii, dar nimeni nu s-a prezentat la acţiune, deşi preţul de pornire a fost iniţial de 450 de lei, iar apoi de 250 de lei.

Marian Popescu, purtătorul de cuvânt al IJP Prahova, a precizat că, joi, 6 aprilie, va avea loc o ultimă licitaţie publică, iar dacă nici de data aceasta nu se prezintă niciun cumpărător, cei trei câini, doi de la Secţia 2 Ploieşti, şi unul de la Postul comunal din Sângeru, vor fi daţi cu titlul gratuit. Cel mai probabil câinii poliţişti vor ajunge la agenţii alături de care au muncit timp de 11 ani.

Taz şi Hercule, fraţii care nu se suportă, dar care au făcut o carieră străluctiă în Poliţie

În documentele oficiale cei doi câini au nume sofisticate, dar Valentin Arsene, poliţistul care i-a avut în îngrijire i-a botezat în funcţie de personalitatea lor: Taz şi Hercule. Cei doi sunt fraţi, dar în ciuda gradului de rudenie nu se suportă absolut deloc, motiv pentru care, al fiecare intervenţie erau transportaţi în maşini separate.





Hercule (dreapta) nu-şi suportă fratele (stânga) pe care îl mârâie oridecâte ori îl întâlneşte FOTO Diana Frîncu

Pe primul l-a botezat Taz pentru că, atunci când situaţia o impune, este ca un mic diavol, foarte agresiv. Hercule s-a ales cu acest nume datorită staturii sale impunătoare încă de când era un mic pui.

Dacă Hercule este expert în patrulă şi restabilirea ordinii şi liniştii publice, fiind folosit în mod special în astfel de misiuni, Taz s-a remarcat printr-un nas extrem de fin. El a luat urma unui deţinut care evadase dintr-o secţie exterioară a Penitenciarului Ploieşti.

“A găsit mai întâi geaca abandonată pe malul râului Teleajen, sub o salcie. În buzunarul hainei am găsit un bilet şi aşa am ştiuti încotro se îndreaptă evadatul pe care l-am şi prins la scut timp tot cu ajutorul lui Taz. Acesta a fost vârful de carieră al câinelului care, pentru mine, este mai degrabă un prieten. Spun asta pentru că, datorită lui şi eu am avansat în carieră şi lucrez acum în cadrul Serviciului Criminalistic. Sincer vă spun că mi-aş dori să nu se prezinte nimeni la licitaţie, doar pentru a putea să-l iau eu acasă pe Taz. Pentru Hercule voi căuta un stăpân care să-l merite în primul rând şi care să fie în stare să-l îngrijească aşa cum o facem noi aici”, a mărturisit Valentin Arsene.

Cei trei câini pensionari au vârsta de 11 ani, s-au născut în canisa IJP Prahova, au fost dresaţi la un centru specializat al MAI de la Sibiu şi încă mai pot fi folosiţi la pază cel puţin patru ani.